Real Madrid vs. Elche (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Star Plus / 10:15) juegan este domingo 22 de enero por la jornada 22 de la Liga Santander en el Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Calo Ancelotti llegan motivados tras avanzar a la siguiente ronda de Copa del Rey a mitad de semana. Conoce los horarios y canales del encuentro.

El entrenador italiano no podrá contar con Dani Carvajal, Marco Asensio y Jesús Vallejo y el dominicano Mariano Díaz. Estas son las principales bajas del cuadro merengue que quiere seguir en lo más alto del torneo.

Ancelotti confirmó la titularidad del belga Eden Hazard este domingo frente al Elche y también que su futuro pasa por seguir en la capital de España, ya que aseguró que “está en la planificación de la próxima temporada”.

País Hora Canales Perú 10:15 Star Plus México 10:15 Star Plus Colombia 10:15 Star Plus Argentina 12:15 Star Plus Chile 12:15 Star Plus Bolivia 11:15 Star Plus Estados Unidos 10:15 ESPN+ España 16:15 Movistar LaLiga

“Está en la planificación de la próxima temporada”, dijo el técnico en rueda de prensa después de comentar que no le molestan las repetitivas preguntas por Hazard y otros futbolistas que no juegan y que intenta ser honesto en sus respuestas.

“Habitualmente, sí estoy cansado, me duermo. Si tú me ves despierto, significa que no estoy cansado. La atención que tiene el Real Madrid es esto. No son preguntas que me puedan cansar e intento ser en la respuesta lo más honesto posible”, declaró.

El belga, junto al español Isco Alarcón, fueron decisivos en Copa frente al Elche tras anotar los dos tantos de la victoria a pesar de no tener un gran protagonismo esta temporada. El italiano habló de ellos y del galés Gareth Bale, que suma cinco meses sin ponerse la camiseta del Real Madrid.

Por su parte, Elche acude a la cita sin presión ni angustia, tras enlazar dos victorias consecutivas en Liga, ante Espanyol y Villarreal, que le permiten disfrutar, además, de un margen de cinco puntos sobre el descenso, la máxima renta de la presente temporada tras la llegada al banquillo de un Francisco Rodríguez que ha revitalizado al equipo.

El conjunto ilicitano llega al Bernabéu, donde nunca ha podido ganar, en una situación precaria en cuanto a los efectivos. Además, la mayoría de los jugadores disponibles llegan fatigados tras el partido de Copa del Rey en el que se llegó a la prórroga, en la que a pesar de caer reforzó la confianza del grupo.





