Stuani suena con fuerza: Barcelona ya sabe cuánto pagará por su fichaje de invierno

El Barcelona quiere contratar al delantero uruguayo Cristhian Stuani , quien juega en el Girona, en el mercado de fichajes 2019 de enero, informaron el martes medios españoles.



Según el periódico deportivo catalán 'Sport', que dedicó su portada al supuesto interés del Barcelona por Stuani en este mercado de fichajes, el uruguayo de 32 años tiene una cláusula de salida de 15 millones de euros.



Los diarios deportivos de Madrid AS y Marca también afirman que el FC Barcelona está en conversaciones con Girona para fichar a Stuani, quien es el tercer máximo goleador en La Liga detrás de Lionel Messi y Luis Suárez, al anotar 12 goles para el equipo catalán.



Así fue el golazo de 'chalaca' de Stuani para el 1-0 de Girona contra Alavés. (YouTube)

Messi y Suárez suman 31 tantos entre ellos en la liga española esta temporada, pero el club no tiene muchas opciones de sustituirlos, más aún tras la partida de Munir al Sevilla la semana pasada.



Con el Barça buscando ganar La Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones, la contratación de un delantero adicional es esencial para garantizar que Messi y Suárez, ambos de 31 años, no sufran problemas físicos.



Stuani ha pasado la mayor parte de su carrera como un prolífico delantero de clubes que no son considerados grandes, como el Levante y el Espanyol, así como para el Middlesbrough inglés, donde estuvo dos años antes de unirse al Girona en 2017.



Fuente: Reuters