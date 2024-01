¡Superclásico en la Supercopa de España! Real Madrid y Barcelona se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en la gran final, que se jugará en el Estadio Al Awwal de Riad (Arabia Saudita). El compromiso está pactado para iniciar a las 2:00 p.m. (hora peruana, 8:00 p.m. en España) y se podrá ver por las señales de DSports, DGO (DIRECTV) y SKY Sports y Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos la previa, el minuto a minuto y las incidencias del partidazo.

El equipo de Carlo Ancelotti llegó a la final tras vencer por 5-3 a Atlético de Madrid en un vibrante partido que había terminado 3-3 en los noventa minutos reglamentarios. En la prórroga, Joselu y Brahim Díaz se encargaron de definir el pase de los ‘merengues’, que llevan seis victorias consecutivas, contando también Copa del Rey, LaLiga y la Champions League.

Es importante destacar que la ‘Casa Blanca’ recuperó a Eduardo Camavinga, Vinícius Júnior y Dani Carvajal en los últimos días. Los tres tuvieron acción en el duelo ante el ‘Colchonero’ y todo indica que volverán a ser parte del equipo que enfrente al cuadro blaugrana. Los jugadores que todavía están lesionados son Thibaut Courtois, Éder Militao, David Alaba y Lucas Vázquez.

El FC Barcelona, por su parte, no tuvo muchos problemas para vencer al Osasuna (2-0) en las semifinales de la Supercopa. Los goleadores azulgranas fueron Robert Lewandowski y Lamine Yamal. Ahora el equipo de Xavi tiene la difícil misión de derrotar al Real Madrid. Cabe mencionar que los ‘culés’ llevan tres victorias consecutivas, por lo que este domingo uno de los dos perderá su invicto.

El Barça tiene seis bajas para la final de la Supercopa de España: Gavi, Marcos Alonso, Iñigo Martínez, Ter Stegen, Joao Cancelo y Raphinha. Por otro lado, el jugador blaugrana que se recuperó es Pedri, quien reapareció ante los ‘rojillos’ y todo indica que tendrá minutos ante el Real Madrid. Nos espera un partidazo.





Real Madrid vs. Barcelona: horarios del partido

Real Madrid vs. Barcelona está programado para jugarse este domingo 14 de enero desde las 2:00 de la tarde (hora peruana, colombiana y ecuatoriana). En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el compromiso iniciará a las 4:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m., en México a la 1:00 p.m., mientras que en España a las 8:00 p.m.





Real Madrid vs. Barcelona: canales de TV

Real Madrid vs. Barcelona, que se disputará en el Al -Awwal Stadium, se podrá ver a través de las señales de DSports (DIRECTV), DTVGO, SKY Sports y Movistar Plus.





Real Madrid vs. Barcelona: alineaciones probables

Real Madrid: Arrizabalaga; Mendy, Nacho, Rüdiger, Carvajal; Kroos, Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Vinícius Jr., Rodrygo.

Barcelona: Peña; Balde, Christensen, Araújo, Koundé; De Jong, Gündogan, Pedri; Joao Félix, Lewandowski, Yamal.