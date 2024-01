La tormenta en torno a Karim Benzema (36 años) en su aventura con Al Ittihad, en Arabia Saudita, parece no disiparse. El delantero francés, quien aterrizó en la Liga saudí hace cinco meses con grandes expectativas, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia después de no presentarse a la reanudación de la temporada del equipo. Según información obtenida por el diario Marca, el jugador no solo faltó a la presentación del equipo el pasado viernes, sino que también ha sido castigado con la exclusión del ‘ministage’ que el equipo aurinegro tiene programado en Dubái a partir de este lunes.

Marcelo Gallardo tomó una decisión firme al respecto y no hizo distinciones con Benzema. A pesar de su estatus y trayectoria, el delantero no viajará con el equipo a Dubái, marcando un capítulo más en esta saga de desencuentros. Esta situación se suma a la serie de problemas previos, ya que fuentes saudíes revelan que Benzema ya había faltado a tres entrenamientos antes del parón navideño.

Las fuentes también informan que Benzema no forma parte de la lista oficial de la pretemporada en Dubái y, debido a su ausencia sin permiso del entrenador, se le prohíbe participar en todo el ‘ministage’ en los Emiratos Árabes Unidos. Semejante situación a llevado a pensar que el exdelantero del Real Madrid tendría los días contados en el Golfo Pérsico poco tiempo después de su sonado fichaje.

Los desafíos de Benzema en Arabia Saudí no son solo de índole deportiva, ya que las críticas se acumularon desde su llegada, especialmente después del partido contra el Al Nassr, donde el equipo perdió 2-5 en casa. Las comparaciones con Cristiano Ronaldo han aumentado la presión sobre el francés. Este partido se convirtió en un punto de inflexión, marcado por la falta de goles de Karim y las críticas intensas que siguieron.





¿Qué clubes europeos buscan a Karim Benzema?





La novela en torno a Karim Benzema en Arabia Saudí parece encaminarse hacia un capítulo de regreso a Europa, ya que dos equipos prominentes han expresado su interés en el delantero francés. Los problemas con Al Ittihad y su entrenador han llevado a la inevitable conclusión de que el francés buscará nuevos horizontes, y hay dos ofertas a la vista.

1. Olympique Lyon

En medio de una crisis y luchando contra el descenso en la Ligue 1, el Olympique Lyon ha surgido como uno de los pretendientes más firmes para repatriar a Benzema. La posibilidad de contar con un delantero de la calidad y experiencia de Karim podría ser la bocanada de aire fresco que el equipo francés necesita para enderezar su rumbo en la presente temporada.

2. Manchester United

En la otra orilla, en la exigente Premier League, el Manchester United ha levantado la mano como pretendiente para hacerse con los servicios de Benzema. El conjunto de los Red Devils, dirigido por Erik Ten Hag, está en busca de un delantero centro que pueda llegar a préstamo y aportar desde el primer momento. La idea es contar con un jugador de calidad contrastada que eleve la competencia en la plantilla y proporcione opciones ofensivas adicionales.





Karim Benzema llegó a Al Ittihad en 2023 desde el Real Madrid. (Foto: Getty Images)





¿Cómo va el Al Ittihad en la Liga Profesional Saudí?





El Ittihad, actual campeón de la Liga saudí, está actualmente en la séptima posición de la tabla, a 25 puntos del líder Hilal. Sin embargo, la liga está actualmente en pausa hasta febrero debido a la Copa Asia. Esta situación coloca al equipo en una posición complicada, y la ausencia de Benzema en medio de estos problemas no hace más que agravar la situación.









