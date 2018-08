¿Y si llegada una oferta del Atlético de Madrid? Thibaut Courtois no se moría del todo por la oferta del Real Madrid. La razón que lo movía al portero de la Selección de Bélgica era estrictamente familiar. Y hay que entenderlo. No se trata de traiciones al ‘Aleti’ ni amores ni fanatismo por la ‘Casa Blanca’, Courtois solo quería estar con su familia. Nada más que eso. Entonces, ¿por qué algunos no habrían de entenderlo? Pónganse en sus zapatos.



Según el representante de Thibaut Courtois, Christophe Hentoray, el arquero nunca se hubiese movido del Chelsea si es que su esposa e hijos vivieran en Madrid. Recordemos. Courtois llevaba cuatro temporadas en Londres, es decir casi cuatro años sin vivir con ellos, salvo esporádicas visitas del golero a España o un viaje de ellos rumbo a Inglaterra.



“Si su familia viviera en Londres todo hubiera sido diferente. Se hubiera quedado aquí, ya que no hay ninguna razón para dejar un club como el Chelsea, en el que podría seguir ganando títulos. Desgraciadamente sus hijos viven con su madre en Madrid. Son razones personales y hay que respetarlas. El Chelsea entendió la situación y facilitó el acuerdo”, dijo.



“Es cierto que algunos jugadores fuerzan el traspaso y también es cierto que Thibaut se estaba estresando por la situación, ya que el Real Madrid hizo una oferta por él y tenía la oportunidad de irse. Se estresó pensando en que la operación no fuera a darse”, agregó a la BBC.



Thibaut Courtois fue fichado por 35 millones de euros en el Real Madrid y ahora deberá pelear el titularato con Keylor Navas en el equipo de Julen Lopetegui. Una nueva historia.