No es que haya cambiado de equipo cuando fichó por el Real Madrid. Thibaut Courtois siempre tendrá agradecimiento por el Atlético de Madrid, pero al Real lo lleva en el corazón. En medio de su fichaje por el cuadro madridista, apareció un video del arquero de la Selección de Bélgica insultando a todos los fanáticos merengues, cosa que después desmintió en su presentación ante los miles que escucharon sus palabras como jugador del club.



En una imagen de la TV Belga TVL, se muestra que Courtois siempre fue fanático del Real Madrid. En el video puede verse la habitación del ex golero del Chelsea, en donde aparece una banderola del conjunto merengue. Courtois es madridista de sepa y no cambiará sus colores, ni aunque haya sido fichado por el Atlético de Madrid. Así es la realidad de él.



El nuevo arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, dijo el jueves que había cumplido un sueño de la infancia al incorporarse al gigante español desde el Chelsea, pese a pasar tres años a préstamo en el Atlético, y reveló que había rechazado ofertas más grandes de otros clubes.



"Todos los que me conocen saben cuán duro he trabajado para llegar aquí y estoy orgulloso de estar en el mejor club del mundo. He dado lo mejor a lo largo de mi carrera para llegar aquí, éste era el sueño de mi infancia, pisar esta cancha con los colores del Madrid", dijo el belga en una rueda de prensa.



"Recibí ofertas mejor pagadas pero quería estar en el mejor club del mundo y estar cerca de mis hijos. Una vez que el interés del Madrid estuvo claro, no tuve dudas de que quería estar aquí", agregó el internacional belga.



Courtois, de 26 años, acordó el miércoles la incorporación al Real Madrid desde el Chelsea por 35 millones de euros (40,7 millones de dólares) después de ganar en Inglaterra dos títulos de la Liga Premier y una vez la Copa FA y la Copa de la Liga.