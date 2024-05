La noticia del retiro de Toni Kroos ha resonado profundamente en el mundo del fútbol, dejando al vestuario del Real Madrid entre el asombro y melancolía. El centrocampista planea retirarse después de la Eurocopa 2024, sumiendo a compañeros y aficionados en un estado de pesar. Aunque algunos de sus colegas ya sabían que el alemán estaba contemplando su marcha, el anuncio oficial resultó inesperado. Así se prepara para concluir la ilustre carrera de un futbolista legendario, celebrado por sus numerosos logros tanto individuales como colectivos, y poseedor de un récord mundialista que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo han alcanzado.

El deportista acumulará un impresionante historial de 33 títulos, que podrían elevarse a 35 si conquista la Champions League en la final contra el Borussia Dortmund, programada para el sábado 1 de junio en Wembley, y la Eurocopa que se celebrará en su país. Cabe destacar que este último laurel es el único que falta en su colección de triunfos.





¿Cuál es su exclusivo récord mundialista de Toni Kroos?

Toni Kroos posee un récord notable, ya que es el jugador que más veces ha ganado el Mundial de Clubes. El teutón se ha coronado campeón tanto con el Bayern Múnich (2014) y el Real Madrid (2015, 2017, 2018, 2019 y 2023). Con este logro supera a Luka Modric, Karim Benzema, Dani Carvajal y Nacho, quienes cuentan con cinco.

Por su parte, Cristiano Ronaldo ha alcanzado la consagración mundialista en cuatro ocasiones; una con el Manchester United en 2009 y las otras tres con el Real Madrid en 2015, 2017 y 2018. En tanto, Messi ha conseguido este honor tres veces (2009, 2011 y 2015), todas con el Barcelona.

FUTBOLISTA NÚMERO DE TÍTULOS (Mundial de clubes) Toni Kroos 6 (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022) Luka Modric 5 (2014, 2016, 2017, 2018 y 2022) Karim Benzema 5 (2014, 2016, 2017, 2018 y 2022) Dani Carvajal 5 (2014, 2016, 2017, 2018 y 2022) Nacho 5 (2014, 2016, 2017, 2018 y 2022) Cristiano Ronaldo 4 (2008, 2014, 2016 y 2017) Sergio Ramos 4 (2014, 2016, 2017 y 2018) Marcelo 4 (2014, 2016, 2017 y 2018) Gareth Bale 4 (2014, 2016, 2017 y 2018) Isco 4 (2014, 2016, 2017 y 2018) Varane 4 (2014, 2016, 2017 y 2018) Marco Asensio 4 (2016, 2017, 2018 y 2022) Lucas Vázquez 4 (2016, 2017, 2018 y 2022) Lionel Messi 3 (2009, 2011 y 2015) Andrés Iniesta 3 (2009, 2011 y 2015)

¿Qué títulos ganó Toni Kroos?

Toni Kroos consiguió hasta hoy 22 títulos en 463 partidos: 4 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Además de sus títulos logrados con el Real Madrid, Toni Kroos se proclamó campeón del mundo con la selección de Alemania en el Mundial 2014.

Con el Bayern Munich, ganó 1 Copa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 3 Bundesligas, 3 Copas de Alemania y 2 Supercopas de Alemania.

¿Por qué Toni Kroos decidió anunciar su retiro?

Toni Kroos explicó en castellano en el podcast que graba con su hermano Felix, las razones por las que ha decidido abandonar el fútbol a final de temporada, agradecido al Real Madrid y al madridismo, cumpliendo su deseo de marcharse en lo más alto tras “una de las mejores temporadas” de su carrera a los 34 años.

“Bueno, madridistas quiero anunciar algo importante de mi futuro, no son palabras muy fáciles y seguro que me cuesta un poco pero quiero que sepáis y entendáis que esta décima temporada con el mejor club del mundo, con el Real Madrid, es mi última. Me cuesta pero estoy convencido de que es la decisión correcta para mí”, dijo con la voz tomada por la emoción.

“He pensado muchos meses qué hacer y la verdad es que hay pros y contras como siempre, pero estoy convencido de que es lo que quiero. Pienso que es la decisión correcta para mí. Siempre tenía la idea y el objetivo de acabar de la mejor manera con el club, es lo que merecía. Esta temporada es una de las mejores que he jugado, es un momento muy bueno para dejarlo”, explicó.

“Siempre quería que si en unos años habláis de Toni Kroos recordéis como fui y siempre quise estar a la altura que tengo ahora. Siempre he dicho que cuando me fuese del Real Madrid, me voy del fútbol porque es donde me quiero retirar y es lo que va a pasar. Es mi última temporada, jugaré la Eurocopa con Alemania pero nunca he pensando en diez años cambiar de club y ahora tampoco”, añadió.

Kroos dejó claras las razones por las que deja el fútbol, el recuerdo que desea dejar en el espectador y con la oportunidad de dejarlo ganando LaLiga y la Liga de Campeones con el Real Madrid, y regresando con la selección alemana para jugar la Eurocopa en su país como broche final.

“No es fácil porque la gente dice que puedo jugar unos años más, a lo mejor es así, pero no quiero llegar a un punto en el que la gente piense por qué juego, que no tengo nivel, estoy en el banquillo y no disfruto. Ahí no quiero llegar. Quiero acabar en el mejor momento y es ahora, por eso está decisión”, argumentó. Y cerró su anuncio en el podcast agradecido a la afición del Real Madrid y al club.

“Soy un agradecido por los últimos diez años, por el cariño que me habéis dado. Al club lo hacen especial sus fans, por eso siempre me he sentido en casa en el club, en Madrid, en España. La decisión de venir al Real Madrid ha cambiado mi vida de manera muy positiva y por eso estoy agradecido. Ahora quiero que olvidemos todo lo que he dicho las dos próximas semanas y ganar otro título. Es lo más importante para mí, ganar la Champions. Hala madrid y nada más”, sentenció.

Toni Kroos llegó al Real Madrid en 2014 desde el Bayern Munich y ha ganado cuatro Champions League. (Foto: Real Madrid)





