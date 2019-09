Los más grandes... deudores: el TOP 20 de los clubes que más deben con Real Madrid, Barça y la 'U' [FOTOS]

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



Manchester United , Chelsea , Atlético de Madrid, Real Madrid , FC Barcelona, entre otros, son grandes equipos que cada fin de semana deleitan a todos con su fútbol. Aunque no solo son gigantes por sus jugadores o afición, también por las deudas que manejan.

En el caso del equipo inglés, según un informe del 'Football Finance 2019' de Soccerex, la deuda asciende a 751 millones de euros. Mientras que el Real Madrid, el más ganador de Europa en toda la historia, debe 294 millones.

El caso de Universitario de Deportes

De acuerdo a la información oficial del Indecopi, la deuda concursal de Universitario, con 399 acreedores reconocidos, asciende a más de S/ 171 millones y US$ 37 millones. Sin embargo, el exadministrador del club, Carlos Moreno, señaló que la deuda total bordearía entre US$ 165 y US$ 170 millones.



Según el diario Gestión, fuentes del club revelaron que este incremento en más del doble de la cifra reconocida por Indecopi corresponde a la aplicación de los intereses aprobado en el plan de reestructuración.

► "Profundo malestar y cabreo": la decisión de Zidane que ha encendido a la directiva del Real Madrid



► Zidane no llega a Navidad: Florentino revela a sus allegados a quién quiere como nuevo DT de Real Madrid



► Todo un 'Chaval': Fati ya es español, jugará el Mundial Sub 17 y Real Madrid esboza una sonrisa



► Donyell Malen: la 'joya' holandesa del PSV que ya se hace realidad