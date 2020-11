Barcelona y Betis se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 7 de noviembre por fecha 9 de LaLiga Santander 2020 en partido que se llevará a cabo en el estadio Camp Nou de la localidad de Cataluña (España). El partido está programado para las 10:15 de la mañana (hora peruana y 04:15 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DirecTV y Movistar LaLiga para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Barcelona y Betis.

Barcelona, sin margen para encadenar el que sería el quinto tropiezo consecutivo en la competición liguera, recibe a un conjunto bético que, tras dos derrotas consecutivas ante la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, lograron frente al Elche un triunfo de reafirmación en la idea de fútbol de Pellegrini.

Barcelona vs. Betis: horarios y canales del partido por LaLiga Santander

Perú | 10:15 | DirecTV Sports

Colombia | 10:15 | DirecTV Sports

Ecuador | 10:15 | DirecTV Sports

Argentina | 12:15 | DirecTV Sports

Chile | 12:15 | DirecTV Sports

España | 16:15 | Movistar LaLiga

México | 09:15 | SKY Sports

Estados Unidos (Washington) | 11:15 | TUDN

Real Betis' Colombian midfielder Juanjo Narvaez (R) vies with Barcelona's French defender Clement Lenglet during the Spanish league football match between Real Betis and FC Barcelona at the Benito Villamarin stadium in Seville on February 9, 2020. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

En la previa del partido, el técnico del Barcelona, Ronald Koeman, afirmó este viernes que ve a su capitán Leo Messi “anímicamente bien y fuerte”, tras unas imágenes en las que aparentemente no se veía al argentino acudir a la presión contra el Dinamo de Kiev.

“Anímicamente lo veo bien y fuerte, disfruta siempre de este deporte. Es un ganador y como todos pasas momentos más complicados o que no entra el balón por ciertas cosas”, dijo Koeman en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Betis

La polémica con el astro argentino surgió esta semana después de que unas imágenes mostraran a Messi andando sobre el campo en los últimos instantes del encuentro de Liga de Campeones contra el Dinamo de Kiev (2-1) el miércoles pasado.

“A cualquier jugador le puedes sacar una imagen andando. Ni he visto (las imágenes) ni me interesa, su actitud es muy buena. Si queréis montar polémica es vuestro problema, yo no entro”, dijo Koeman a los periodistas.

El técnico azulgrana insistió en que Messi sigue siendo capital para el equipo azulgrana. “Estamos habituados a que marque diferencias y aún es un jugador muy decisivo”, afirmó Koeman.

“Leo es un gran jugador, le queremos poner en el campo donde podemos hacer daño al contrario. Es importante sobre todo en ataque. Ha jugado en varias posiciones, como falso nueve o como extremo por dentro. Siempre crea problemas al contrario”, insistió el técnico azulgrana.

Koeman también habló de la racha en el campeonato español, donde solo ha sumado 2 de los 12 últimos puntos posibles.

“Equipos como el Barça tienen que estar arriba, si no lo estás hay críticas y las asumo, pero no hay que obsesionarse”, afirmó el técnico azulgrana.

“La temporada es muy larga y hay que trabajar partido a partido. Hace falta ganar, pero no garantiza tranquilidad, en este club pasan muchas cosas, debemos estar preparados para todo”, concluyó.





