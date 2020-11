Dani Alves fue uno de los mejores que tuvo el FC Barcelona en los últimos años. En su puesto de lateral derecho, el brasileño dio grandes recitales con el equipo azulgrana. Sin embargo, su salida del Camp Nou no fue nada agradable, tal como ha recordado el último jueves el hoy futbolista de Sao Paulo.

En entrevista con ‘RAC 1’, el jugador con más títulos en la historia del fútbol lamentó la forma en que se fue del Barcelona luego de tantas cosas que le dio al club. Además, reveló que tuvo intención de regresar a Can Barça antes de firmar por el Camp Nou.

“Quería volver al Barça y ellos me necesitaban, pero no tuvieron pelotas para reconocer que se equivocaron conmigo”, dijo el lateral derecho brasileño a la citada radio catalana. “Si me hubieran tratado como creía que merecía, hoy todavía seguiría jugando en el Barça. Amo a este club”, agregó.

Dani Alves no ha dejado pasar la oportunidad para criticar el actual estilo del Barcelona y la forma en que se gestiona el club desde la irrupción de Josep María Bartomeu como presidente. Según el brasileño, retomar el camino no será cosa sencilla.

“El estilo del Barça está cambiando. El club ha perdido un poco su identidad y ahora tiene que pasar por un duro proceso para recuperarla”, dijo el ex de la Juventus, del Sevilla o del PSG.

"Creo que el Barça solo quiere ser un club comercial y de negocios... comprar y vender jugadores. Cuando haces eso, pierdes la identidad. Creo que ese es el problema del Barcelona”, explico Dani Alves.

Dani Alves jugó en el Barcelona desde la temporada 2008-09 hasta 2015-16. En sus ocho temporadas como azulgrana, el brasileño jugó un total de 391 partidos, dejando 21 goles y 103 asistencias.





