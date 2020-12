Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO: canales, horarios y cómo ver por LaLiga 2020 [DirecTV Sports]

Real Madrid y Sevilla juegan EN VIVO y EN DIRECTO: revisa los horarios y canales del partido ONLINE TV LIVE por fecha 12 de LaLiga Santander 2020 que se jugará este sábado 5 de diciembre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Andalucía. El duelo está programado para las 4:15 de la tarde (hora local) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de DirecTV Sports y SKY Sports México. Sigue aquí la TRANSMISIÓN OFICIAL con todos detalles del evento: estadísticas, goles, marcador actualizado, declaraciones y mucho más.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, es reservado por Zinedine Zidane para el encuentro clave de la Liga de Campeones ante el Borussia Mönchengladbach y no viaja a Sevilla, encuentro que también se pierde Mariano Díaz y para el que regresa Álvaro Odriozola tras su lesión.

Pese a estar recuperado de su lesión en el bíceps femoral sufrida el 17 de noviembre, Sergio Ramos no forzará su regreso y se queda en Madrid. Ha sido descartado por Zidane que tampoco fuerza la vuelta del serbio Luka Jovic, ya recuperado de coronavirus.

Real Madrid vs. Sevilla: horarios y canales del partido

España | 16:15 | Movistar LaLiga

Perú | 10:15 | DirecTV Sports

Colombia | 10:15 | DirecTV Sports

Ecuador | 10:15 | DirecTV Sports

Argentina | 12:15 | DirecTV Sports

Uruguay | 12:15 | DirecTV Sports

Chile | 12:15 | DirecTV Sports

México | 9:15 | SKY Sports

En la previa del partido, Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que “nunca” se ha sentido “intocable” en el equipo blanco, ni en su etapa de jugador ni ahora como entrenador, y aseguró que se siente “fuerte” para corregir la mala situación del equipo, mostrando una fe ciega en sus jugadores.

“Nunca he pensado que soy intocable, ni de jugador, entrenador ni como persona. Cada uno está para algo aquí y yo voy a vivirlo hasta el último día”, aseguró en una rueda de prensa.

“Ya he pasado en el pasado por momentos complicados y siempre ha sido difícil. Ahora lo es, pero me siento fuerte para intentar encontrar soluciones. Mis jugadores me van a dar la oportunidad de hacerlo firmando un buen partido ante un gran rival”, añadió.

Sergio Ramos ha estado ausente en los últimos cuatro compromisos del Real Madrid por lesión. (Foto: Marca)

Lopetegui no se confía

El técnico de Sevilla insistió en la “exigencia tan grande que siempre propone” el conjunto madridista, ante la cual opondrán los sevillistas “la ilusión de competir por los tres puntos”, si bien su pasado madridista no influirá porque él da “la misma importancia a cada rival”.

El técnico guipuzcoano informó de que el portero marroquí Yassine Bono “ha hecho un entrenamiento específico porque venía de un parón importante” por haber pasado el COVID-19, si bien espera que juegue porque el checo Tomas Vaclik, el otro guardameta del plantel, “tiene una lesión que lo va a tener apartado de los terrenos de juego un tiempo”, aunque no quiso especificar cuál era.

El Sevilla también recuperará para este partido al delantero Carlos Fernández, que también ha pasado la cuarentena a causa del coronavirus, y al mediapunta Jesús Joaquín Fernández ‘Suso’, quien “ha entrenado con normalidad en los últimos días” y “está recuperado” del problema muscular que ha arrastrado las últimas semanas.





