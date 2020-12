Barcelona vs. Cádiz se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) en el partido de la jornada 12 de LaLiga Santander, este sábado 5 de diciembre a las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Ramón de Carranza. Con Lionel Messi como atacante principal de la mano de Koeman, sigue el minuto a minuto y todas las incidencias del partido en Depor.com.

Los azulgranas tienen la misión de ratificar el buen momento contra uno de los clubes que ha sorprendido en la temporada. El cuadro comandado por Ronald Koeman lleva tres victorias consecutivas (Dinamo Kiev, Osasuna y Ferencvarós) con sendas goleadas (0-4, 4-0 y 0-3).

Sin embargo, lo más importante para el técnico holandés ha sido el rendimiento mostrado por el equipo. Sobre todo, por la racha positiva de Antoine Griezmann, quien anotó en cada uno de los tres compromisos mencionados.

Entonces, el DT de Barcelona aprovechará la buena forma del francés para juntarle con el danés Martin Braithwaite, uno de sus mejores socios en esta parte de la campaña. Ambos, a su vez, se unirán a un descansado Lionel Messi.

ESPN 2 es la señal habilitada para ver el partido de LaLiga Santander que presentará a Barcelona con Lionel Messi posiblemente desde el pitazo inicial, tras no viajar con sus compañeros a Hungría a mitad de semana.

El delantero argentino puede vivir una jornada especial, pues puede igualar el récord de Pelé en la cantidad de goles para un mismo club. El ’10′ tiene 641 con los catalanes, mientras que el astro brasileño llegó a 643 con el Santos.

Por su lado, Cádiz buscará dar otro gran golpe en la temporada de LaLiga. Hace solo unas semanas, el recién ascendido venció por 1-0 a Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano. Pero, en general, la campaña ha sido aceptable.

En once jornadas, el cuadro comandado por Álvaro Cervera tiene cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas para ubicarse en la sexta casilla con 15 puntos. No obstante, hace tres compromisos que no conoce la victoria.

Barcelona vs. Cádiz: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Coutinho o Dembélé; y Braithwaite.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Marcos Mauro, Fali, Espino; Jonsson, Garrido; Jairo, Álex Fernández, Perea; Negredo o Malbasic.

