Barcelona vs. Cádiz EN VIVO: horarios, canales y cómo ver por LaLiga Santander 2020

Barcelona y Cádiz juegan EN VIVO y EN DIRECTO: revisa los horarios y canales del partido ONLINE TV LIVE por fecha 12 de LaLiga Santander 2020 que se jugará este sábado 5 de diciembre en el estadio Ramón de Carranza de Andalucía. El duelo está programado para las 9 de la noche (hora local) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2 y SKY Sports. Sigue aquí la TRANSMISIÓN OFICIAL con todos detalles del evento: estadísticas, goles, marcador actualizado, declaraciones y mucho más.

Ronald Koeman ha vuelto a convocar a Leo Messi, Philippe Coutinho y Marc André ter Stegen, ausentes por descanso ante el Ferencváros, así como el uruguayo Ronald Araujo, que llevaba unas cuantas semanas de baja por un problema muscular y estará disponible para el partido ante Cádiz.

Mantiene entre los citados a Óscar Mingueza, pero no regresa Samuel Umtiti, pese a que está muy recuperado de sus problemas en la rodilla y hace unos días pudo jugar un amistoso con el filial. También siguen de baja Piqué, Sergi Roberto y Ansu Fati, por lesión, así como Matheus Fernandes, por decisión técnica.

Barcelona vs. Cádiz: horarios del partido

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Lionel Messi vuelve a la convocatoria del Barcelona para enfrentar al Cádiz. (Foto: Agencias)

En la previa del encuentro, Ronald Koeman criticó los comentarios del presidente interino del club, Carlos Tusquets, quien dijo esta semana que habría sido económicamente beneficioso vender a Lionel Messi en el mercado del verano boreal.

Tusquets, que también describió la situación económica del club como preocupante, dijo que la venta de Messi habría sido “deseable” para la reducción de la carga salarial del club y también por el dinero que se habría obtenido de una transferencia.

“Sabemos la situación de Leo”, dijo Koeman en rueda de prensa. “Si hay alguna persona que tiene que decidir su futuro es él. Los comentarios de fuera no me interesan. Pero si hacemos comentarios dentro del club no nos ayuda”.

“No podemos controlar los comentarios desde fuera. Pero desde dentro es diferente (...) Lo de Tusquets puede ser una opinión de él pero no creo que haga falta. Leo tiene esta temporada con el Barça y que él decida su futuro. Ojalá que sea aquí”.

A por otro batacazo

El Cádiz, la revelación del inicio de campaña, intentará dar una nueva campanada, como la que dio ante el Real Madrid en el Alfredo di Stéfano. Sabe de la dificultad, pero no renuncia a ello incluso con la rémora de no contar con el aliado incondicional de su público.

Después de dos derrotas seguidas, el Cádiz volvió a puntuar en Elche (1-1), algo que se consideraba vital para no caer en una “mala dinámica”, como definió su entrenador, Álvaro Cervera, quien para este partido cuenta con varias bajas.

El cuadro andaluz no ha ganado todavía en su campo, donde cuenta los partidos por empates o derrotas; y su clasificación, rondando las posiciones europeas con 15 puntos sumados en sexta posición, se debe a sus buenos guarismos fuera de casa, donde sólo han caído una vez.





