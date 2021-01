Real Madrid vs. Levante se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la jornada 21 de LaLiga Santander, este sábado 30 de enero desde las 10:15 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de ESPN, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga y Mitele Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue todas las incidencias y el minuto a minuto del partido.

Casi un mes después de haberlo hecho por última vez, Real Madrid (2° con 40 puntos) vuelve a casa para medirse con Levante (12° con 23 unidades), en su objetivo por acercarse al líder Atlético de Madrid. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Real Madrid vs. Levante: horarios del partido

México - 9:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Venezuela - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Brasil - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

Con solo 14 jugadores de campo y sin Zinedine Zidane presente en el banquillo, encara el Real Madrid la visita del Levante. Una defensa que no contará con los lesionados Sergio Ramos, Nacho Fernández, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Federico Valverde y Rodrygo Goes.

Una vez solventado el bajón de enero que costó dos competiciones -la Supercopa de España y Copa del Rey-, el Real Madrid quiere dar continuidad a la buena imagen y contundencia mostrada ante el Alavés (1-4).

Lo buscará de local, situación que no vivía desde el 2 de enero cuando derrotó al Celta. Real Madrid ha vencido sus cuatro últimos encuentros en el Di Stéfano y encajando solo un gol ante Atlético de Madrid, Athletic, Granada y Celta. Un objetivo a extender frente al Levante mientras espera un tropiezo del líder que reduzca la distancia.

Con una defensa inédita por las circunstancias, se espera que Zidane, que decide desde la distancia, apueste por Álvaro Odriozola en el lateral derecho. Tiene ventaja sobre la opción de cambiar de banda a Ferland Mendy y dar entrada a Marcelo en la izquierda

Después de tres meses sin jugar, encuentra la continuidad Militao con su tercer partido consecutivo de titular por las molestias de rodilla que han lastrado al capitán Sergio Ramos en un inicio negro de 2021, mientras sigue sin cerrarse su renovación con Real Madrid.

.Al resto del once de gala madridista no le afectan las bajas. Se mantendrán en la medular tras la exhibición de Mendizorroza Toni Kroos y Luka Modric, con sus espaldas cubiertas por Casemiro, y el mismo tridente ofensivo con Marco Asensio, Eden Hazard y Karim Benzema.

Levante llega a Valdebebas después de haber empatado sus dos últimos partidos en LaLiga, pero con confianza tras superar los octavos de final de la Copa del Rey esta semana, ante el Real Valladolid a domicilio.

Sin embargo, su racha como visitante es muy mejorable, ya que acumula ocho salidas seguidas sin conocer la victoria y su único triunfo del curso fuera de casa fue en Pamplona el pasado 27 de septiembre.

Real Madrid vs. Levante: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Varane, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Marco Asensio, Hazard y Benzema.

Levante: Aitor, Miramón, Duarte, Vezo, Clerc, Melero, Malsa, Radoja, Morales, Roger y Dani Gómez.

Con información de EFE.





