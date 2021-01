Los hinchas del FC Barcelona viven con incertidumbre ante la posible salida de Lionel Messi a finales de junio de este año. Si bien el crack argentino ha afirmado que no decidirá nada hasta el término de la temporada, existen indicios que apuntan a que cambiará de camiseta por primera vez en su carrera. Para Carlos Tevez, uno de los jugadores que mejor conoce al genio rosarino, la decisión de marcharse estaría totalmente justificada, aunque reconoce que sería extraño verlo con otros colores.

“Vas entrando en una edad en la que ves que te queda poco de carrera, y ves que el equipo no te acompaña... es difícil, pero él más que nadie sabe la decisión que tomará en junio, aunque no me lo imagino a Leo con otra camiseta que no sea la del Barcelona”, dijo el delantero de Boca Juniors en declaraciones al canal argentino ‘TyC Sports’.

De otro lado, Carlos Tevez afirmó que ganar un Mundial con la selección absoluta de Argentina es lo único que le falta a Lionel Messi en su carrera. El ‘Apache’ es un convencido de que el rosarino persigue el sueño como nadie.

“Lo único que le falta a Leo es ganar un mundial, el fútbol se lo debe, a él más que nadie le duele eso, a nosotros nos puede doler como argentinos, pero a él le duele más que a nadie, no tengas dudas”, dijo.

Ya está en la mira del PSG

Hace una semana, PSG reconoció públicamente que está interesado en Leo Messi. Leonardo Araujo, director deportivo de los capitalinos, aseguró que un futbolista de la talla del crack del Barcelona “siempre estará en la lista” de posibles fichajes. Sin embargo, el dirigente brasileño prefiere tomar con calma esta situación.

“Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello. Pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el expediente”, adelantó el representante de ‘Les Parisiens’ en una entrevista con la revista ‘France Football’.





