Barcelona vs. Real Madrid chocarán (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 28, en el marco de la onceava jornada de LaLiga. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Lluís Companys y comenzará a partir de las 9:15 de la mañana (hora peruana y siete horas más en España), bajo la transmisión de los canales DIRECTV, ESPN, Star Plus, DAZN, LaLiga TV y Movistar para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo en Depor. ¡Atentos!

Real Madrid se alista para el duelo ante Barcelona por LaLiga. (Video: Real Madrid)

Barcelona vs. Real Madrid: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Balde, Christensen, Araújo, Cancelo; Romeu, Gundogan, Gavi; Fermín, Ferran y Joao Félix.

Real Madrid: Kepa; Mendy, Alaba, Rudiger, Carvajal; Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Valverde, Vinícius y Bellingham.