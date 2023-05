No es Rodrygo Goes. Es Rodrygo Goles. Una vez más, el delantero brasileño ha vuelto a demostrar que es uno de los más letales del mundo al anotar un doblete este sábado en el partido entre Real Madrid vs. Osasuna en el marco de la final de la Copa del Rey, en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

El delantero hispanobrasileño adelantó al Real Madrid antes de que se cumpliera el segundo minuto de la final de la Copa del Rey en La Cartuja, en Sevilla, y ello le valió para que su equipo se vaya al descanso en ventaja (1-0). A poco de iniciado el segundo tiempo, llegó el tanto de Torró.

Para los intereses de Real Madrid, Rodrygo aprovechó un rebote afortunado y marcó casi en línea de gol. Así las cosas, el exjugador del Santos completó el doblete. Como era de esperarse, los hinchas merengues reconocieron su labor en La Cartuja al momento en que dejó la cancha por Marco Asensio.





Real Madrid vs. Osasuna: lo que se viene





Luego de chocar ante Osasuna por el título de la Copa del Rey, Real Madrid se pondrá automáticamente en ‘modo Champions League’. Los merengues no tendrán tiempo de descanso y a mitad de la próxima semana chocarán con el Manchester City del Pep Guardiola y Erling Haaland.

El partido se jugará el martes 9 de mayo en el Santiago Bernabéu desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y es importante que los dirigidos por Carlo Ancelotti consigan un resultados positivo en casa para luego sellar su pase a la final en la cuidad de Mánchester (17/05).

Osusuna, por otra parte, tendrá un respiro de al menos una semana para planificar su próximo partido. En esa línea, su siguiente rival será el Almería por LaLiga Santander (13/05) y está obligado a ganar para mantener la ilusión de clasificar a un torneo internacional. Por el momento, son ocho los puntos que lo separan de dicho objetivo y no puede flaquear.





