Nadie lo para. Vinicius Junior continúa demostrando en el equipo filial del Real Madrid que tiene todo lo necesario para convertirse en la próxima gran estrella de la 'Casa Blanca'. A la espera de tan anhelado debut en el primer equipo, el joven brasileño hace gala de toda su técnica en la Segunda B de España.

Un toque de genialidad. La acción en mención ocurrió a los 49 minutos del duelo entre el Real Madrid de Castilla y Cultural Leonesa. Al verse encarado por un defensor, Vinicius se lució una brutal 'huacha' en el área para sacarse de encima al jugador rival.

Cabe recordar que el exjugador de Flamengo había sido incluido por el entrenador merengue Julen Lopetegui en la lista de 20 convocados para el duelo que sostendría el Real Madrid y el Espanyol por la Liga Santander. Sin embargo, Vinicius sería descartado del banquillo a última hora.

Julen Lopetegui explicó en rueda de prensa que convocó a Vinicius porque otros jugadores casi no habían tenido tiempo de entrenar en las últimas 48 horas. "No se vistió porque no se vistió", dijo el DT, aludiendo que su decisión fue meramente deportiva.