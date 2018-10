Hace un par de días debutó con la camiseta del Real Madrid y ahora se encuentra convocado para el partido frente al CSKA de Moscú por la Champions League. Vinicius Junior no oculta su alegría frente a todos sus seguidores. Lo hace en Instagram como también se lo dijo a Roberto Carlos, ex jugador madridista. Fue el propio brasileño quien lo contó a Real Madrid TV.



Roberto Carlos aseveró que Vinicius Junior le recuerda él. Claro, no habla en el sentido futbolístico, sino en la alegría de haber pisado el Santiago Bernabéu por primera vez y decir que uno era jugador del Real Madrid. Su compatriota no dudó en elogiarlo y contar una realidad que vive el jugador, convocado para la Sub20 de Brasil, en su estadía en España.



El Real Madrid se enfrenta el martes al CSKA en la segunda jornada de la Champions League buscando volver a ganar en su competición fetiche, tras acumular dos partidos sin triunfo en su campeonato doméstico.



"Merecimos la victoria, pero tristemente no estuvimos acertados. Ahora a trabajar y enfocarnos en la 'Champions League'", decía el joven brasileño Vinicius a la televisión del Real Madrid, tras el empate 0-0 con el Atlético de Madrid el sábado en Liga.



Vinicius, que jugó sus primeros minutos oficiales con el Real Madrid ante los 'colchoneros', viaja con el equipo blanco a Moscú, donde los 'merengues' buscan tres puntos para seguir afianzándose al frente del grupo G.



El Real Madrid encabeza en solitario su llave con tres puntos, por delante del Viktoria Pilsen y el CSKA, segundo y tercero empatados a un punto, mientras que la Roma cierra la clasificación.