Insólito! VAR anuló gol de Vinícius y lo expulsó por tirarle del cabello a rival (Video: DSports)
Insólito! VAR anuló gol de Vinícius y lo expulsó por tirarle del cabello a rival (Video: DSports)

ganaba 1-0 al cuando anotó el segundo tanto a los 71 minutos. Sin embargo, tras revisar el VAR, el árbitro detectó que el brasileño había tirado del cabello a Nathan Saliba antes de marcar. Por ello, anuló el gol y expulsó al delantero, que ya había celebrado con sus compañeros.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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