La polémica llega al mundo virtual: Vinicius y Rulli intercambian mensajes en redes sociales

¿Indirectas?, no. Mensajes claros por parte de ambos. La polémica del Real Madrid vs Real Sociedad por la supuesta falta de Rulli contra Vinicius aún tiene para rato. Más si ambos jugadores 'alimentan' la discusión en redes sociales. El brasileño y el portero compartieron fotos similares sobre la acción puntual y se dejaron algunos mensajes.

El primero en alzar su voz de protesta fue el afectado, Vinicius, quien publicó una historia en su cuenta de Instagram del momento en el que el portero de la Sociedad lo traba en el área, con el balón bastante lejos.



Sin embargo, Rulli no tardó en responder, aunque lo hizo a través de su cuenta de Twitter. El guardameta publicó otra imagen de unas milésimas antes del impacto, donde él está tocando la pelota con los dedos de su mano.

"Al menos que consulte el VAR. Me quedé ante el portero, yo toqué el balón para un lado y él solamente tocó mi pie. El árbitro dijo que sólo tocó balón. En ningún momento lo tocó. Lo he visto en vídeo tras el partido y es un penal clarísimo", dijo Vinicius tras acabar el encuentro.



La polémica aún tiene para rato, sobre todo porque desde España aseguran que el Real Madrid enviará una queja a la Federación por el no uso del VAR. La historia tiene para rato.

