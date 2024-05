Barcelona buscó romper el mercado de fichajes, llevándose a una de los joyas brasileñas en el año 2023: Vitor Roque. Los azulgranas apresuraron su llegada para generar una rápida adaptación al fútbol de Europa, reclutándolo para la temporada de invierno, antes de finalizar el periodo 2023/2024. Sin embargo, parece que el panorama no fue el mejor y, hoy en día, no goza de los minutos deseados en el equipo principal. Este caso no ha pasado desapercibido y su agente, André Cury, ha declarado que está poca participación se debe a decisión del director técnico, Xavi Hernández. Además, de persistir, buscarían una transferencia total.

“Si el club no da espacio a Vitor, infelizmente tendremos que hablar con el club para buscar una solución. Una cesión para un chico joven lo acabas perjudicando, porque se va a otro club que no es su dueño y no tiene interés de cuidarlo. Esto es muy peligroso para la carrera del chico”, apuntó en entrevista para RAC1.

“Lo mejor es quedarse en el Barça, pero si no se puede quedar, vamos a trabajar para que salga de forma definitiva. Pero yo y el jugador elegimos venir al Barça por menos de la mitad de las ofertas de otros clubs. Estamos felices en el Barça y queremos continuar. Si no se puede, nos sentaremos con el presidente y con Deco para encontrar una solución buena para todas las partes”, agregó.

Para Xavi Hernández, Roque no es una opción constante, ya que no tiene participación desde el 13 de abril, en donde jugó en la victoria de Barcelona por 1-0 ante Cádiz, en condición de visitante por LaLiga. En total, el futbolista solo tiene 13 partidos en la temporada. Asimismo, en el último duelo ante Girona (perdieron por 4-2) fue parte de la banca de suplentes.

“El chico tiene contrato con el Barça. Si elegimos al Barça, porque teníamos otras opciones para ganar el doble, es porque queríamos jugar en el Barça. Vamos a demostrar y tengo la certeza de que Vitor va a ser un gran jugador, pero si el Barça no lo deja... El club, el entrenador o no sé lo que pasa internamente, tendremos que buscar otro camino”, dijo el agente en la entrevista.

La comparación con Vinicius Junior

Si bien es cierto, Cury indicó que Deco (director deportivo) ya está al tanto de la situación, no dejó de mencionar el caso de Vinicius Junior en Real Madrid. El brasileño llegó en el año 2018, pero desde mediados del 2020 comenzó a tener mayor notoriedad en el equipo.

“Obviamente tiene ilusión por poder demostrar. En Barcelona hay mucha prensa que habla tonterías, da las cifras malas y dicen cosas que no son verdad. Todo esto no ayuda. Mira lo que ha pasado con Vinicius en el Real Madrid. Ha tardado dos temporadas y media para jugar y está ahí. Aquí en Barcelona, en dos meses ya se crea un lío y la gente quiere matar en vez de ayudar”, sentenció.

¿Cuánto le costó Vitor Roque al FC Barcelona?

El acuerdo entre Roque y el Barcelona se selló con un contrato impresionante de ocho temporadas, respaldado por una cláusula de rescisión que asciende a los 500 millones de euros. La apuesta a largo plazo del club se dio porque, desde la dirigencia, notaron que el talentoso delantero refleja la confianza en su potencial y en su capacidad para marcar la diferencia en el campo.

El Barcelona pagó 30 millones de euros como suma fija, más 31 millones en concepto de variables. Inicialmente, el Barça y Paranaense habían acordado un traspaso por 35 millones fijos, más 10 en plusvalías, con un contrato de seis temporadas. Sin embargo, ante la presión de otros clubes que ofrecían mejores condiciones, en Les Corts tuvieron que ceder para evitar que el sudamericano se fuera a otro equipo.

