No lleva mucho tiempo en el Barcelona, con poco más de dos meses, Vitor Roque ya vivió la emoción de marcar un gol vistiendo los colores ‘Azulgranas’. El atacante de 19 años, proveniente del Athletico Paranaense, tiene una meta clara: “Ser en un jugador importante para el Barça”. Este sueño lo compartió en una entrevista con la revista del club, donde detalló que trabajará para alcanzar su mejor versión y convertirse en una pieza fundamental en el once titular. Aunque actualmente está en proceso de adaptación, no ha sido una excusa para él, ya que registra dos tantos hasta la fecha. Sin embargo, su objetivo es sumar más minutos en el campo para demostrar todo su potencial.

Roque marcó su primer gol con el Barcelona el 31 de enero contra Osasuna, tras ingresar en el segundo tiempo, tan solo unos días después de haberse unido oficialmente al club. A pesar de que su llegada al equipo tuvo algunos inconvenientes, el jugador tiene claro su objetivo y sigue preparándose para alcanzar su mejor nivel y ganarse la titularidad, aunque compita con un jugador experimentado como Robert Lewandowski. Sin embargo, el atacante brasileño no se amilana y confía en que pronto llegará su momento.





Recientemente, el ‘Tigrinho’ concedió una entrevista para la revista del Barça, donde reveló que tiene una meta que busca cumplir a toda costa: “Estoy seguro de que voy a ser muy importante para el equipo. Partido a partido voy cogiendo confianza. En mi primer partido de Champions se me puso la piel gallina y ahora les puedo asegurar que lucharemos por ganar ese título”, declaró el brasileño de 19 años.

El jugador, que demuestra tener mucha personalidad a pesar de su corta edad y de ser uno de los ‘nuevos’ en el club, indicó que trabaja todos los días para avanzar en su proceso de adaptación. Asimismo, confía en su gran poder mental, lo cual le otorga una gran confianza. “Trato de trabajar al máximo y de aprovechar las oportunidades que me da Xavi. Poco a poco voy entrando. En mi cabeza siempre está ayudar al equipo, bien sea con goles o dando asistencias”, declaró.

Cuando el Barcelona mostró interés en el delantero y decidieron ficharlo, Roque ya tenía varios partidos registrados como profesional en su mochila. Además, dejó el ‘Huaracán’ después de haber marcado 28 tantos. Por eso, él está seguro de que podrá replicar este éxito en el club español. “Me siento mejor jugando por el centro del ataque, pero estoy listo para jugar en la izquierda o en la derecha”.

Vitor Roque firmó con el FC Barcelona por las próximas ocho temporadas. (Foto: EFE)





Vitor Roque y su sueño de ser un ‘Fenómeno’ en el Barca

En el Barcelona, pasaron jugadores de gran calidad cuyos goles, asistencias y juego brillante dejó su nombre grabado en la historia del club y en la memoria de los hinchas ‘Culés’. Muchos de estos fueron brasileños con un enorme potencial, pero solo algunos lograron alcanzar la gloria y ser considerados como referentes en la plantilla. Tal fue el caso de Ronaldinho, Rivaldo y Ronaldo, siendo este último el que cautivó a un pequeño Vitor Roque, quien aspira a alcanzar un nivel igual de sobresaliente al del ‘Fenómeno’ cuando vistió los colores del Barça.

Una similitud notable entre Roque y Ronaldo es que ambos son versátiles y pueden desempeñarse tanto en el centro como en las bandas. Además, comparten características como velocidad, potencia y capacidad goleadora. El brasileño reconoce que su estilo de juego se asemeja al de Nazario y aspira a alcanzar un nivel tan impresionante como el de su compatriota. “Creo que es el jugador al que más me acerco. Cuando jugaba en el Cruzeiro, tuve la oportunidad de conocerlo, no conversamos mucho, fue justo antes de que el Barça se interesara en mí”, recuerda.

Asimismo, Vitor mencionó que para alcanzar esa meta tiene que trabajar arduamente y ganarse con goles y asistencia el corazón de los hinchas ‘Culés’. A pesar de no haber tenido muchos minutos, siempre se mostraron motivados por su llegada, lo que le proporciona un impulso adicional en los entrenamientos. “Siempre, cuando voy al entreno, cuando entro en el estadio, gritan mi nombre. “Tigrinho, Tigrinho”. Estoy muy agradecido por la acogida que me han dado. Les aseguro que lucharemos para ganar el título de Champions”, declaró al medio español.





¿Cuál es el próximo partido del FC Barcelona?

El FC Barcelona regresará a la acción enfrentando a Las Palmas en el Estadio Olímpico Lluís Companys (Barcelona), correspondiente a la jornada 30 de LaLiga de España. Este encuentro está programado para el sábado 30 de marzo, con inicio a las 3:00 de la tarde (hora peruana) o 9:00 p.m. (hora española).

Es importante destacar que el equipo blaugrana ha acumulado 64 puntos y se encuentra en la segunda posición de la tabla de LaLiga española. Actualmente, se sitúa 8 puntos por debajo del líder, Real Madrid. Sin embargo, aún queda por disputarse un clásico español, programado para el próximo 21 de abril en el Santiago Bernabéu. El equipo dirigido por Xavi Hernández tiene la intención de competir hasta el último momento y buscará recortar la brecha con el líder en este encuentro crucial.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

La emoción de Will Smith al conocer a Lionel Messi en juego del Inter Miami