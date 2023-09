Una de las novelas más largas y entrampadas del último mercado de fichajes fue la partida de Ousmane Dembélé del FC Barcelona para marcharse al PSG, una movida inesperada que dejó a Xavi Hernández sin uno de sus delanteros más desequilibrantes. Sin embargo, a más de un mes de lo sucedido, todo hace indicar que el entrenador culé ya superó al francés y está enfocado en el plantel que tiene.

En la conferencia de prensa previa al partido del miércoles frente al Mallorca por LaLiga, el exmediocampista conversó con los medios de comunicación y analizó el presente de su equipo tras el último triunfo por 3-2 sobre el Celta de Vigo. En una de las interrogantes, le consultaron si vio a Dembélé en el PSG o si sabe cómo le está yendo en Francia.

“Sí me acuerdo (de Dembélé). Pero no he visto sus partidos. De momento, el PSG no es nuestro rival. No le tengo ningún rencor a Ousmane. Pero estamos encantados con el equipo que tenemos”, sostuvo el estratega de 43 años, que hace unos días renovó su vínculo contractual con el Barça hasta mediados del 2025.

Recordemos que durante los últimos meses de la temporada pasada, el ‘Mosquito’ y Xavi tuvieron una relación muy cercana, con el objetivo de que el atacante pudiera recuperar la confianza en su juego y volviera a ser el de antes. Muchos en Cataluña consideran que el también jugador de la Selección de Francia no respeto a su exentrenador, pues en su momento había manifestado su interés de seguir en el FC Barcelona.

Por otro lado, consultado sobre el liderato de LaLiga tras las seis primeras jornadas y qué podría significar eso a dos meses del clásico español, Xavi no quiso caer en triunfalismos y espera ir paso a paso. “No hacemos cábalas. Vamos partido a partido. Tenemos unos partidos complicados. Y si somos líderes es lo que estamos haciendo bien y además jugando bien. Estamos haciendo bien las cosas”, agregó.

Ousmane Dembélé todavía no cumple las expectativas en el PSG. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo será el partido entre el Barcelona y Mallorca?

Luego de su última victoria por 3-2 sobre el Celta de Vigo, el FC Barcelona volverá a jugar esta semana cuando visite al Mallorca por la fecha 7 de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el martes 26 de septiembre desde las 2:30 p.m., se disputará en el estadio Son Moix y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por las señales de ESPN y Star Plus.

Con respecto al encuentro, Xavi fue cauteloso y reconoció las virtudes de los dirigidos por Javier Aguirre. “Sabemos que el Mallorca es un equipo difícil porque tiene muchos argumentos. Aguirre trabaja bien el bloque defensivo. Suele trabajar con una línea de cinco y luego tiene futbolistas que juegan directo como Amath o Muriqi. Partido difícil, campo complicado. Hay que aprovechar bien los espacios, esos ‘intervals’ que hay entre centro del campo y delantero. Hay que atacar mejor en Mallorca, hay que hacer más cosas”, apuntó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR