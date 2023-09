La llegada de Lionel Messi al Inter Miami revolucionó el fútbol de los Estados Unidos y la Major League Soccer (MLS) creció en expectativa como nunca antes, por lo que semana a semana existe el interés de cómo le fue al equipo del astro argentino. Sin embargo, este fin de semana ‘Leo’ estuvo ausente en el empate por 1-1 ante el Orlando City y todavía existe la duda de cuándo será su regreso, especialmente porque el miércoles 27 de septiembre se disputará la final del US Open Cup, donde los ‘rosados’ enfrentarán al Houston Dynamo.

La ‘Pulga’ le hizo mucha falta al Inter Miami en el derbi de Florida, ya que le costó generar juego para darle situaciones de gol a los delanteros y en la zona donde normalmente aparece el rosarino nadie pudo suplir ausencia. En ese sentido, Gerardo Martino conversó con los medios de comunicación en la conferencia de presa post partido y explicó el estado físico de su mejor futbolista, haciendo hincapié en la posibilidad de que pueda estar a mitad de semana para el cruce con los de Texas.

“Hablaré con él a ver qué me cuenta sobre cómo se siente. No es una decisión fácil y llevará tiempo tomar la mejor decisión”, sostuvo el exentrenador de la Selección Argentina. Con esto, el ‘Tata’ confirmó que todavía no es claro el panorama sobre el futuro inmediato de Messi, por lo que la evaluación de su problema físico será analizado con el día a día y los próximos entrenamientos.

Recordemos que ‘Leo’ no terminó el compromiso contra el Toronto el pasado 20 de septiembre y fue sustituido por Robert Taylor a los 37′, encendiendo las alarmas en el Inter Miami y la ‘Albiceleste’. El rostro del argentino generó mucha preocupación en aquel entonces, pues todo hacía indicar que se trataba de una fatiga muscular en el posterior de la pierna derecha. Por tal motivo no estuvo contra el Orlando City y todos en Estados Unidos esperan verlo disputando una nueva final. “Día a día los iremos evaluando”, añadió.

Consciente de que no pude aventurarse a dar una opinión sin que antes Messi sea evaluado por el departamento médico del Inter Miami, Gerardo no quiso dar falsas esperanzas y esperará a lo que suceda en los próximos días. “Es muy difícil asignarle un porcentaje de participación a Lionel Messi en la final del US Open del próximo miércoles ante Houston”, afirmó.

Por otro lado, Martino analizó el ambiente que se vivió en este clásico de Florida y lo comparó con lo que se vive en Argentina, ya que él, al ser hincha de Newell’s Old Boys, fue parte de varios duelos ‘picantes’ con Rosario Central. “Es que al partido de hoy todavía me falta para adoptarlo como clásico, será porque para los que venimos de lugares donde hay partidos clásicos la rivalidad es diferente. De hecho, la semana que viene tenemos uno en Rosario”, agregó.

Físicamente Messi no está al 100% y es duda en el Inter Miami. (Foto: AFP)





¿Cómo le fue al Inter Miami sin Messi?

Desde que llegó al Inter Miami tras quedar libre del PSG, Lionel Messi solo se perdió tres partidos, todos por la MLS. El primero de ellos fue frente al Kansas City, con una victoria por 3-2 para los ‘rosados’. Aquella vez el delantero de 36 años no fue considerado por Gerardo Martino debido a que se encontraba concentrado con el plantel de la Selección Argentina para los partidos por las Eliminatorias 2026. Coincidentemente, días previos le dio la victoria a la ‘Albiceleste’ sobre Ecuador con un golazo de tiro libre.

El segundo fue contra el Atlanta United, con derrota para los del ‘Tata’ por 5-2 en un encuentro donde fueron superados ampliamente y se notó al ausencia del ‘10’. Finalmente, el último se dio este domingo 24 de septiembre cuando tampoco fue convocado para el duelo con el Orlando City por la fecha 30 del campeonato estadounidense. Hay que tomar en cuenta que para este cruce tampoco fueron citados Jordi Alba ni Sergio Busquets: el primero de ellos por una fatiga muscular, mientras que el segundo por decisión del comando técnico.

Gerardo Martino espera contar con 'Leo' Messi para la final del US Open Cup. (Foto: AFP)

¿Qué se le viene a Messi tras la final del US Open Cup?

Si finalmente logra recuperarse de las molestias físicas que lo aquejan y juega la final del US Open Cup frente al Houston Dynamo, Lionel Messi tendrá hasta tres partidos con el Inter Miami por la MLS antes de sumarse a la convocatoria de la Selección Argentina para la fecha 4 y 5 de las Eliminatorias 2026, donde enfrentarán a Paraguay y Perú –el 12 y 17 de octubre, respectivamente–.

Ya que los ‘rosados’ todavía tienen chances de meterse a los play-offs y enfocarse en la pelea por el título en Estados Unidos –están a cinco puntos de la Ronda Wild Card con cinco duelos pendientes por delante–, Gerardo Martino deberá decidir si cuenta con la ‘Pulga’ hasta antes de que se sume a la ‘Scaloneta’ o dosifica la carga de encuentros para no sobreexigirlo, tomando en cuenta sus reciente antecedentes.





