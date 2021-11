Finalmente el ‘Día Xavi’ llegó en el FC Barcelona, con gran expectación sobre lo que pueda hacer el exjugador e ídolo culé con un cuadro azulgrana muy tocado a nivel de juego y resultados. Xavi Hernández volvió al Camp Nou este lunes y antes de su presentación en sociedad, atendió a los medios de la institución, y advirtió ya sobre su forma de trabajar y lo que espera de sus excompañeros y ahora capitanes.

“Tengo muchas ganas de hablar con los jugadores. Quiero explicarles la idea, la normativa de convivencia... Es un tema de poner orden. De exigencia. Que sientan todos bien y den rendimiento en el campo”, dijo Xavi en Barça TV.

Si bien aseguró que es un plus entrenar a quienes fueron sus compañeros de equipo en el pasado, les envió un mensaje directo a los capitanes: “Estoy para ayudarles. Seguro que lo conseguiremos. Busquets, Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto... Sé como son, sé como entrenan. Quiero que nos sintamos una familia y que vayamos todos a una”.

El extécnico del Al Sadd señala que su objetivo “es reflotar el barcelonismo” y que sobre todo, llega preparado para el que llamó, el mayor reto de su vida.

“Mi ADN Barça no ha cambiado. No quiero especular quiero ir al ataque. La idea de presionar arriba, de ser protagonista, quiero un Barça alegre, que crea ocasiones. Un Barça intenso que presione tras pérdida. Hay una gran generación de jóvenes”.

Sobre su salida del Al Sadd

Xavi Hernández señaló que esta no fue la primera vez que el Barcelona intentó ficharlo, pero explica que ha estado bien en Qatar y confirmó que su cláusula de salida prácticamente no lo dejó dormir en los últimos días.

“Me llama el presidente y me dice que tengo que ser yo. Había una claúsula y todo se complica pero todos pusimos de nuestra parte. Estos días son intensos y no hemos descansado. Tengo muchas ganas de charlar con ellos y ver como están”.

