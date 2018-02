Yerry Mina aguarda por su debut mientras que espera en el banco de suplentes. El zaguero colombiano anda concentrado, pese a que aún está aclimatado al frío de Europa. Una imagen de él se ha convertido en viral en Facebook en medio del partido con el Valencia por las semifinales de la Copa del Rey. Mina espera por su debut, mientras que en Colombia han tomado con gracia una fotografía de su seleccionado en el banquillo del Camp Nou.



En la imagen, que fue subida a Facebook por muchos usuarios, puede verse al cuarto central del Barcelona mirando el partido de sus compañeros con los valencianos, mientras trata de pasar el frío. Yerry se cubre todas las partes de su cuerpo, puesto que el aire libre y Cataluña en la noche de febrero no son de todo agradables, sobre todo para un jugador que ha estado toda su carrera en el calor de América, como lo es Brasil y Colombia.



La imagen viral de Yerry Mina en el banquillo del Camp Nou. (Foto: Facebook) La imagen viral de Yerry Mina en el banquillo del Camp Nou. (Foto: Captura)

Por otro lado, el nuevo centrocampista del Espanyol, el colombiano Carlos 'La Roca' Sánchez ha afirmado en su presentación que "ojalá debute antes que Yerry Mina", su compatriota que ha recalado en el FC Barcelona, y ha confesado que se encuentra listo y "ansioso por tener la posibilidad de jugar".



El jugador llega cedido procedente de la Fiorentina italiana, sin opción de compra. "Lo importante es que estoy aquí y tengo la ilusión de dar lo mejor para el equipo. Siempre he dado la vida por los colores de cada institución, lo puedo decir con mucho placer", ha aseverado el internacional.



Llegar en buenas condiciones al Mundial de Rusia de este verano es uno de sus objetivos en su etapa blanquiazul. "Aunque no es el principal. Lo primordial es venir al Espanyol por lo que es como equipo, y es una oportunidad muy bonita que me hará crecer", ha afirmado el colombiano.



Carlos Sánchez, que ha explicado que su apodo 'La Roca' se inició durante su etapa en Francia, se ha mostrado satisfecho del recibimiento del vestuario blanquiazul: "Destacaría la humildad y la unión y me han acogido de una forma especial, haciéndome