El nuevo jugador del FC Barcelona , el colombiano Yerri Mina , se ha entrenado el sábado por primera vez con sus compañeros, aunque el entrenador, Ernesto Valverde, no lo ha convocado para el partido de este domingo en San Sebastián contra la Real Sociedad.



Pese a la decisión de su entrenador, el colombiano Mina no deja de ser el máximo protagonista azulgrana por estas horas. De hecho, es una sensación en las redes sociales y los memes así se lo hacen saber.



Como era de esperarse, su apoteósica presentación como azulgrana no ha pasado desapercibida para los cibernautas y así la han representado en unos memes que realmente no tienen pierde. En la siguiente galería, te mostramos las mejores reacciones sobre la llegada de Yerry Mina al Camp Nou.