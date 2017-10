Esta semana, uno de los videos más vistos en YouTube en el mundo del deporte fue el discurso de Cristiano Ronaldo luego de ganar su segundo premio FIFA The Best a mejor jugador del mundo de manera consecutiva. Aunque, uno del fútbol español se convirtió en las últimas horas en viral.

Tiene como protagonista a Juanfran, jugador del Deportivo La Coruña. Se hizo foco en las redes sociales luego de llorar en plena rueda de prensa por el partido de ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente a Las Palmas el pasado jueves.

Resulta que el primer tiempo (24') se ganó la tarjeta amarilla por una falta y segundos después la segunda por protestar, por lo que fue expulsado. Toda su bronca la sacó hacia el árbitro Mateu Lahoz en imágenes que fueron compartidas a través de YouTube.

"Ha sido el peor día de mi vida. Jodido para mí, mi mujer, mi hija y padres que estaban la tribuna. No es justo; tenemos familia y es muy complicado que te echen por eso. Me ha hundido por querer ser protagonista (...) Mateu me ha jodido la vida", sostuvo entre lágrimas.