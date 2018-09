Desde que marcó un golazo al Sevilla por la Supercopa de Europa 2017 con Real Madrid, el nombre de Marco Asensio ha estado en boca de todos. Y es que con solo 22 se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, pese a que en todos los partidos no es titular. En YouTube se puede ver todo el talento que tiene con la pelota cerca de su pie izquierdo.

Se espera que el joven delantero sea titular este sábado en el partido que sostendrán la Selección de España e Inglaterra en Wembley por la fecha 1 del Grupo A4 de la UEFA Nations League. Previo al cotejo, el atacante tuvo un tremendo gesto que se ha vuelto viral.

Resulta que Asensio tuvo un emotivo encuentro con una hincha. Esta no aguantó al verlo frente a frente y se puso a llorar, en imágenes que ya tienen miles de vistas en el portal de YouTube. La joven tuvo puras palabras de elogio para el que considera uno de los mejores jugadores del mundo.

"¡De verdad, eres increíble! Me encanta verte jugar. Eres mi ídolo. Hasta ahora no me lo creo. He venido este verano (Londres) para aprender un poco de inglés, pero qué va", fue lo que dijo, sacando risas a algunos miembros del seleccionado español.

De otro lado, luego de enfrentarse a los 'Three Lions' en el estadio Wembley, la 'Roja' tendrá que poner su mira sobre Croacia, su rival por la segunda jornada de la Nations League.