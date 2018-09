El pasado domingo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios Compromisarios 2018 del Real Madrid y varios pasajes de esta se pueden ver en YouTube. Por ejemplo, allí el presidente merengue, Florentino Pérez, explicó cómo será y cuánto costará la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu.

En la sesión hubo momentos de tensión cuando algunos socios le hablaron directamente al mandamás blanco. Uno le reclamó que al recinto del club no se puede llevar pancartas y bufandas con algún mensaje y que los hinchas de la Roma sí lo pudieron hacer. Las imágenes del careo son viral.

"El derecho a la información forma parte de los valores del club y también la libertad de expresión. No permite una pancarta, ni una bandera, ni una bufanda encima de la valla. A los madridistas nos cohíbe este derecho", dijo el hincha como se puede ver en YouTube.

Rápidamente, Florentino respondió fuerte. "Entendido... y no se meta conmigo. Diga lo que quiera, pero no se meta conmigo. Hay una norma UEFA que no deja poner nada por las tomas de la televisión. No quieren que despiste la toma de la cámara a ningún otro lugar", sostuvo.

Por otra parte, Real Madrid se verá las caras este miércoles frente al siempre complicado Sevilla por la sexta fecha de la Liga Santander. Viene de ganarle 1-0 al Espanyol en el Bernabéu.