¿Y es suplente? Golazo de Marcelo en el entrenamiento del Real Madrid que da la vuelta al mundo [VIDEO]

Pide a gritos ser titular. El lateral zurdo del Real Madrid , Marcelo Vieira , sorprendió a todos en uno de los entrenamientos del conjunto 'merengue' con un auténtico golazo de volea que rápidamente se volvió viral en todas redes sociales. Recordemos que el jugador brasileño no estuve presente en ninguno de los dos Clásicos (uno por Copa y otro por LaLiga) contra Barcelona.

''Marcelo en estado puro'', fue el mensaje con el que el Real Madrid sacó a relucir las imágenes del zurdazo del '12', sumergido en una serie de rumores sobre su posible salida del club, rumbo a la Juventus. El lateral izquierdo no ha sentido el respaldo de la institución por las severas críticas que ha recibido durante los últimos meses por parte de toda la prensa especializada en España.



Según el portal de 'AS', Real Madrid tendrá que analizar la situación con Marcelo, pues Florentino Pérez, presidente del club, considera importante al zurdo. No obstante, el jugador tendrá que mejorar el rendimiento y competir con Sergio Reguilón, quien ha mostrado solvencia cada vez que reemplazó al ex Fluminense.

Tocado tras los clásicos con los que se despidió de LaLiga y la Copa del Rey, el Real Madrid encara en un momento bajo anímico una prueba de fuego ante el Ajax, en la competición a la que nuevamente encomienda todo, la Liga de Campeones, con ventaja de la ida (1-2) y tras mil días de campeón.



Es así que centrado únicamente en el Ajax, el entrenador argentino Santiago Solari prepara novedades en un equipo fatigado. Dos son seguras, la entrada de Nacho Fernández por el sancionado Sergio Ramos, y la de Lucas Vázquez en ataque por un Bale sentenciado por la afición madridista tras el último clásico. Por su parte, Marcelo, Ceballos y Marco Asensio aspiran a ser novedades en un once que necesita frescura.



