Vinicius Junior comienza a ganarse un nombre en el Real Madrid, pese a que se trata del Castilla. El delantero brasileño se luce con sensacionales jugadas y un gran repertorio de goles, para cuajar un gran inicio y así demostrar que se encuentra para el primer equipo. Sin embargo, aquí no estamos para hablar de un nuevo tanto de Vinicius, sino para contar la historia de un gol que pudo no ser. La anécdota se ha convertido en viral en YouTube.



Gracias a las cámaras del ‘Chiringuito’ de Jugones, pudo verse la disputa que tuvo Vinicius con Javi Sánchez, capitán del Castilla y que habitualmente entrena con el primer equipo de Lopetegui. En las imágenes, puede verse como Vinicius disputa con el español el balón a la hora del tiro libre. Ganó Vinicius y la historia ya la sabemos: golazo del ex Flamengo, que posteriormente fue reproducido por miles de usuarios en YouTube.



A diferencia de otros momentos en el fútbol mundial, Vinicius fue abrazarse con Javi Sánchez en un acto de compañerismo y compenetración en el equipo. No hay una lucha de egos, en lo que demuestra que el atacante brasileño lucha por ganarse un puesto y no se siente mal de haber bajado un nivel a su llegada al Real Madrid. Así es la realidad de él.



Vinicius Junior lleva tres goles marcados en 253 minutos, con lo que se puede decir que anota cada 84.3 minutos. Todo un crack que aspira a ganarse un lugar para Lopetegui en un futuro.