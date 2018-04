Viral YouTube. Iniesta , que cumple 34 años el 11 de mayo, dijo el viernes en una emotiva conferencia de prensa que esta temporada será la última en el Barcelona. A la conferencia asistieron la mayoría de sus compañeros de equipo, su familia y los ejecutivos del club.



“Siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, mi etapa acaba este año”, dijo Iniesta , entre lágrimas.



Después de recuperar la compostura, añadió que ha pasado toda su vida en el club y que no es fácil partir. Tras agredecer a sus familiares, toda la sala le brindó un emocionante aplauso que conmovió al jugador. De inmediato se convirtió en viral en YouTube.



“Es un día muy difícil para mí, decir adiós a la que es mi casa y mi vida es muy complicado”, dijo Iniesta. “Cada vez es más complicado y más difícil, no me perdonaría vivir ninguna situación incómoda en el club que me lo ha dado todo, no me la merezco y el club tampoco”.



Iniesta se incorporó a la academia juvenil de Barcelona cuando tenía 12 años. Se convirtió en uno de los mejores jugadores en la historia del equipo, ayudándolo a ganar 31 títulos, un récord que comparte con el argentino Messi.