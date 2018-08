Manchester United no tuvo un buen domingo y perdió por 3-2 ante el Brighton. Jose Mourinho salió claramente fastidiado del campo de juego luego que sus dirigidos no puedan plasmar el buen juego que espera, para mala suerte de una reportera, le tocó preguntar. Ya es viral en YouTube.

Carrie Brow, periodista inglesa, consultó sobre la "química" del equipo. "Cometimos errores, y fuimos castigados por los errores", explicó ' Mou ', pero ante la insistencia no evitó explotar: "Debes ser fantástica en tu trabajo para poder hablar sobre química entre jugadores".

El incómodo momento no deja de ser reproducido en YouTube. En redes sociales los comentarios en contra del accionar del técnico portugués no se hicieron esperar. No es la primera vez que lo hace.

Lento en cuanto a la posesión de balón, el United se vino abajo en un lapso lamentable en el primer tiempo cuando Brighton anotó por medio de Glenn Murray, Shane Duffy y Pascal Gross, que cobró un penal tras recibir una falta de Bailly.



Mourinho fracasó en su intento de conseguir al nuevo defensa central que tanto anhelaba, dado que el equipo no se vio dispuestos a invertir más dinero en esa posición. Podría resultar una enorme equivocación.