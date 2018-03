Sin duda que uno de los videos más vistos en YouTube de parte de los hinchas del Barcelona fue el gol que Sergi Roberto le marcó al PSG por la vuelta de octavos de la Champions League 2016-17. Con su tanto, los culés le ganaron 6-1 a los parisinos al minuto final y se metieron a los cuartos.

El pasado miércoles se cumplió un año de esta anotación y por ello el lateral español fue el invitado especial de la cadena catalana Rac1. Allí, el defensa se volvió viral por su reacción a un mensaje que le dejó Lionel Messi.

"Me acuerdo del gol ese. El momento que me hiciste vivir ese día fue increíble. Fue impresionante (...). Felicitarte por tu renovación. Hoy te has convertido en uno de los mejores laterales del mundo y deseo que sigas así (...)", es lo que dice Messi en video compartido en YouTube.

Sergi Roberto se quedó sorprendido por lo dicho por su amigo en el 'Barza' y le agradeció por las palabras. "No me lo esperaba. Le estoy muy agradecido. Gracias a él he rendido", añadió.