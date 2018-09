En ocasiones, hinchas se dejan llevar por la pasión del fútbol a la hora de discutir sobre la victorias y derrotas de sus equipos. Así lo mostraron en YouTube el pasado miércoles Tomás Roncero y Cristóbal Soria, fanáticos del Real Madrid y del Sevilla, respectivamente, quienes también son panelistas del programa El Chiringuito.

Resulta que tras la goleada sevillista ante la 'Casa Blanca' por la Liga Santander, ambos fueron al citados al programa y tuvieron una candente discusión que se volvió viral. Y es que Soria le refregó lo que hizo el cuadro de Pablo Machín.

"Me estaba aguantando la risa. Me meo de la risa. Vente aquí a llorar en mi hombro. Vas a soñar con los míos (...) El Sevilla FC. Estoy que me vengo arriba", fue lo que le gritó Soria a Roncero. Incluso el sevillista, como se vio en YouTube, se paró y casi llegó al sitio de Roncero.

Ante esto, el hincha merengue no se quedó callado y le recordó que también apoya al Barcelona y que no define su equipo. "Tú has palmado en Butarque", fue su respuesta.

Por otra parte, el Madrid se verá las caras este sábado ante el Atlético por la sétima jornada de la Liga Santander. Por su parte, el Sevilla chocará ante Eibar.