A través de YouTube podemos ver tutoriales sobre cómo realizar un entrenamiento precompetitivo para un partido de fútbol. Desde los conocidos estiramientos hasta complejas maniobras con tal de entrar en calor en previa de un encuentro.

Quienes se han tomado con humor una de sus últimas sesiones han sido los jugadores del Real Betis de España. Estos fueron sometidos a una irreal sesión que se ha convertido en viral en dicho país.

"El doctor me ha dicho que no tengo nada, pero yo tengo un tic tic tic", es lo que se le escucha decir en YouTube a uno de los preparadores físicos del Betis. Los jugadores tuvieron que seguirlo y seguido de esta frase le agregaron un movimiento en particular.

Todo el plantel del elenco bético pasó por ello y rieron en todo momento. Fue un momento, más que todo, para pasarla bien y olvidarse un poco del estrés que puedan causar algunos cotejos.