Miles de hinchas de la Selección de España están encantados con que Thiago Alcántara sea parte del equipo de Luis Enrique para la fecha FIFA de octubre por amistosos internacionales y UEFA Nations League. Y es que basta entrar a YouTube para ver el talento que tiene con el balón a sus pies el volante del Bayern Munich.

Este jueves, la 'Roja' se medirá ante Gales en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff y en la previa de este cotejo las redes sociales españolas publicaron un video de su mediocampista que rápidamente es viral.

Resulta que a Thiago le tiraron varias balones y de manera magistral tuvo un control perfecto en cada uno de ellas. De derecha, izquierda, de taco, de muslo y hasta de pecho se encargó de acomodar la pelota a placer, en imágenes subidas al portal de YouTube.

Con solo horas de publicación, las imágenes del también ex jugador del Barcelona ganaron miles de vistas y también cientos de 'me gusta'. ¿La hará ante el cuadro galés que no tendrá a Gareth Bale por lesión?

Tras el choque ante uno de los semifinalistas de la pasada Euro 2016, el combinado español se verá las caras ante Inglaterra en Wembley por la UEFA Nations League.