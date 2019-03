Una cosa de locos: Bale habla de golf en el regreso de Zidane al Real Madrid

Vuelve Zidane , la noticia ¿le gusta a Gareth Bale ? Como sabemos, con el técnico francés el jugador contaba tanto como para ‘Zizou’ como para Solari, es decir, no era titular indiscutible en una plantilla que ha tenido mejores jugadores que el ‘Expreso Gales’. Mientras que la información que llega desde España es contundente sobre la vuelta de Zidane, Bale no hace otra cosa que publicar su otro deporte favorito: el golf. Una cosa de locos.



Mientras que Bale recuerda cómo se desempeñaba en su rol de golfista, Zidane será anunciado al mediodía como nuevo técnico del Real Madrid tras la crisis de resultados en la Champions League y Copa del Rey. El crédito de Solari no daba para más, pese a la goleada en Zorrilla sobre el Valladolid. Zidane aceptó el puesto para volver a tomar las riendas del club.



Zidane no ha necesitado ni una temporada completa para regresar a la ‘Casa Blanca’ en una segunda vuelta que se espera que sea tan bueno como la anterior. ‘Zizou’ fue convencido gracias a Emilio Butragueño y otros dirigentes del club, mientras que Bale prepararía maletas para marcharse a la liga inglesa: no tendría minutos con el entrenador galo.



Bale había confesado que analizaría su futuro tras la final de Kiev, la última que ganó el Real Madrid en Champions League, argumentando que su relación con Zidane era nula: ni buena, ni mala, simplemente no hablaban casi nada. Ahora regresa ‘Zizou’ a la ‘Casa Blanca’.



