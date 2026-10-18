El estadio Santiago Bernabéu será el escenario del duelo entre el Real Madrid y el Sevilla FC este domingo 18 de octubre, por una nueva jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El conjunto blanco buscará imponer su condición de local y sumar tres puntos ante un rival andaluz que intentará competir con personalidad en uno de los campos más exigentes del fútbol español. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Madrid y a las 16:00 de Buenos Aires, con transmisión por ESPN y Disney+ en los mercados donde estos servicios cuentan con los derechos correspondientes.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga 2026?

En Estados Unidos, ESPN Deportes ofrece programación deportiva en español a través de distintos operadores de televisión de pago. La disponibilidad del partido Real Madrid vs. Sevilla dependerá de la señal asignada a la competición y de los derechos audiovisuales vigentes para el encuentro.

Entre los operadores que distribuyen ESPN Deportes se encuentran Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Los números de canal pueden variar según la ciudad, el paquete contratado y la modalidad de recepción.

ESPN Deportes también está disponible en determinados servicios de televisión por internet, como Fubo, Hulu + Live TV, Sling y YouTube TV, de acuerdo con los planes contratados y la disponibilidad de la señal.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Real Madrid vs. Sevilla en Estados Unidos?

En Estados Unidos, ESPN Select es una alternativa de streaming para seguir diferentes competiciones deportivas. Sin embargo, antes de contratar el servicio, es importante comprobar que el encuentro entre Real Madrid y Sevilla esté incluido en la programación disponible para el usuario.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, ofrece contenidos de fútbol, boxeo, NFL, NBA, MLB, NHL, golf y otras disciplinas. El servicio cuenta con opciones de suscripción individual y paquetes que combinan ESPN Select con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

ESPN Select mensual $12.99 ESPN Select anual $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ con anuncios, Hulu con anuncios y ESPN Select con anuncios ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ sin anuncios, Hulu sin anuncios y ESPN Select con anuncios Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ sin anuncios, Hulu con anuncios y ESPN Select con anuncios

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en Estados Unidos?

ESPN Select puede utilizarse en diferentes dispositivos compatibles, según la aplicación y la disponibilidad del servicio:

iPhones de Apple.

iPads de Apple.

Teléfonos Android.

Tabletas Android.

Tabletas Amazon Fire.

Amazon Fire TV.

Dispositivos Android TV.

Apple TV.

Chromecast.

Televisores inteligentes LG.

Consolas PlayStation.

Roku.

Televisores inteligentes Samsung con Tizen.

Xbox.

Dispositivos Xfinity Flex y X1 TV.

Xumo TV y decodificador XiOne.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga 2026-27?

En Latinoamérica, ESPN distribuye contenidos deportivos a través de sus señales de televisión de pago y de Disney+, cuya programación depende del país, el plan contratado y los derechos de cada competición.

Para ver el Real Madrid vs. Sevilla por internet, los aficionados pueden consultar la disponibilidad del partido en Disney+ y verificar que su suscripción incluya el contenido deportivo correspondiente. La distribución de ESPN y los números de canal varían según el operador de televisión.

Argentina Telecentro: 105 SD y 1011 HD; Flow: 103 HD Disney+ Colombia Movistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 540 HD y 1510 HD Disney+ Perú Movistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD Disney+ Chile Movistar TV: 480 SD y 884 HD; Claro TV: 174 SD y 474 HD; VTR: 49 Disney+ México Sky: 548 y 1548; Izzi: 895; Dish: 338; Totalplay: 558 Disney+ Ecuador CNT: 302 SD y 703 HD; Grupo TV Cable: 200 SD y 730 HD Disney+ Venezuela Movistar TV: 483 SD; Netuno: 30; TV Zamora: 40 SD y 154 HD Disney+ Uruguay Cablevisión Flow: 103 SD, 101 HD y 716 HD Disney+ Paraguay Personal Flow: 101 HD; Copaco: 51 SD y 503 HD; Claro TV: 93 SD y 124 HD Disney+ Bolivia Entel: 40 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; Cotas: 54 SD/HD Disney+

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga 2026?

ESPN 2 está disponible en distintos países de Latinoamérica mediante operadores de televisión por suscripción. También forma parte de la oferta deportiva de Disney+, de acuerdo con el mercado y el plan contratado.

Para el Real Madrid vs. Sevilla, se debe comprobar si ESPN 2 tiene asignada la transmisión del partido en el país desde el que se desea ver el encuentro. La presencia de la señal en la parrilla del operador no garantiza que todos los partidos de LaLiga estén disponibles en ese canal.

Argentina Antina: 25 SD y 155 HD; Telecentro: 104 SD y 1009 HD; Flow: 102 HD; Claro TV: 107 HD; Movistar TV: 482 SD y 934 HD Disney+ Chile Movistar TV: 482 SD y 886 HD; Entel: 214 HD; VTR: 48; Claro TV: 175 SD y 475 HD; Zapping: 91 Disney+ Colombia Movistar TV: 202 HD, 486 SD y 886 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD; Tigo: 29 SD y 246 HD Disney+ Ecuador Grupo TV Cable: 202 SD y 734 HD; Claro TV: 90 SD y 590 HD Disney+ Perú Movistar TV: 486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD; Claro TV: 54 SD y 521 HD Disney+ Uruguay Cablevisión: 100 SD y 709 HD; Flow: 102 HD Disney+ Venezuela Movistar TV: 485 SD; Inter Satelital: 105 HD y 106 SD; CANTV: 503; Netuno: 28 Disney+ Paraguay Personal TV HD: 104 HD; Tigo: 29 SD, 403 y 713 HD; Flow: 102 HD; Claro TV: 94 SD y 122 HD Disney+ Bolivia Entel: 41 HD; Inter Satelital: 105 HD, 507 SD y 508 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD Disney+ México Sky: 551; Dish: 338 SD y 838 HD; Megacable: 304 SD y 1304 HD; Izzi: 508 SD y 895 HD; Totalplay: 558 HD Disney+ República Dominicana Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Altice: 350, 352 SD y 462 HD Disney+

¿Dónde ver Disney+ Premium online, Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga 2026-27?

Disney+ Premium ofrece una selección ampliada de contenidos deportivos de ESPN en los mercados latinoamericanos donde está disponible. La cobertura de LaLiga y la transmisión del partido Real Madrid vs. Sevilla dependen de los derechos audiovisuales vigentes en cada territorio.

Estos son los precios de referencia incluidos en la plantilla para el plan Premium de Disney+. Conviene comprobar las tarifas actualizadas en la web oficial de Disney+ antes de contratar una suscripción.

Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2.679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+ ofrece planes con distintas características para acceder a películas, series y contenidos deportivos de ESPN. La disponibilidad de los canales, los eventos exclusivos y los partidos de LaLiga depende del país y de los derechos de transmisión correspondientes.

Plan Disney+ Estándar

Entre las características contempladas para el plan Estándar en Latinoamérica se encuentran:

Catálogo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Acceso a determinados canales lineales de deportes ESPN con anuncios, según el mercado.

Video de hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

Descargas en hasta diez dispositivos, con un máximo de 25 títulos en total.

Plan Disney+ Premium

El plan Premium ofrece una selección deportiva ampliada, sujeta a la disponibilidad territorial:

Catálogo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Acceso a contenidos deportivos de ESPN, incluidos canales lineales y determinados eventos exclusivos, con anuncios.

Video de hasta 4K Ultra HD en contenidos compatibles.

Audio de hasta Dolby Atmos en contenidos compatibles.

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Sevilla en vivo por LaLiga 2026-27

Partido : Real Madrid vs. Sevilla FC.

: Real Madrid vs. Sevilla FC. Fecha : domingo 18 de octubre de 2026.

: domingo 18 de octubre de 2026. Hora en Argentina : 16:00.

: 16:00. Hora en España : 21:00.

: 21:00. Torneo : LaLiga EA Sports 2026-27.

: LaLiga EA Sports 2026-27. Estadio : Santiago Bernabéu, Madrid, España.

: Santiago Bernabéu, Madrid, España. Canal de TV : ESPN, según la programación y los derechos de transmisión de cada país.

: ESPN, según la programación y los derechos de transmisión de cada país. Streaming : Disney+, sujeto al plan contratado y la disponibilidad territorial.

: Disney+, sujeto al plan contratado y la disponibilidad territorial. Competición: fútbol español, campeonato de Primera División.