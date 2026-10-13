Este martes 13 de octubre, Barcelona visitará a Galatasaray por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027. El compromiso se disputará en el RAMS Park de Estambul, Turquía, y comenzará a las 2:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; 3:00 p. m. en Bolivia y Venezuela; 4:00 p. m. en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; y 1:00 p. m. en México. En algunos países de América Latina, el encuentro se podrá seguir por ESPN 5, mientras que la transmisión por streaming estará disponible a través de Disney+ Premium, de acuerdo con la programación de cada territorio.

El conjunto azulgrana afrontará una exigente visita con el objetivo de sumar un nuevo triunfo en la Champions. Bajo la dirección técnica de Hansi Flick, Barcelona busca consolidar su candidatura al título continental, una competición que ganó por última vez en 2015. Sin embargo, tendrá que superar la presión de un Galatasaray que intentará imponer condiciones ante su afición y aprovechar el ambiente de su estadio para complicar al equipo español.

En el frente ofensivo del Barça, Lamine Yamal sobresale por su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, superar la marca de sus rivales y encontrar espacios incluso ante defensas bien organizadas. Raphinha también ha sido una pieza importante por su intensidad, su aporte goleador y su capacidad para generar peligro cerca del área. La combinación de velocidad, técnica y creatividad puede resultar determinante para abrir el marcador en un encuentro que se anticipa disputado.

Galatasaray, por su parte, buscará responder con un juego intenso y transiciones rápidas para sorprender a los visitantes. Entre los futbolistas destacados de su plantilla figuran Rafael Leão, Lucas Torreira, Leroy Sané y Victor Osimhen, nombres que aportan desequilibrio, despliegue físico y capacidad ofensiva. El equipo turco intentará presionar la salida del Barcelona, disputar el control del mediocampo y explotar los espacios que puedan aparecer durante el partido. Estos recursos, sumados al respaldo de su público, convierten el duelo en una prueba exigente para los dirigidos por Flick.

Todo listo para el choque entre FC Barcelona y Galatasaray por la Champions League. Siga las acciones en vivo a través de la señal de ESPN y el servicio de streaming Disney Plus. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

¿Cómo ver ESPN 5 EN VIVO, FC Barcelona vs. Galatasaray por la Champions League?

El partido entre Barcelona y Galatasaray se jugará este martes 13 de octubre de 2026 en el RAMS Park de Estambul, por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. En Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela, el encuentro será transmitido por ESPN 5 en televisión.

El canal ESPN 5 está disponible en distintos operadores de televisión de paga de América Latina. La numeración puede variar según el país, el operador y el tipo de servicio.

Países ESPN 5 Argentina -- Chile Movistar TV (885 HD), Entel (218 HD), Tuves HD (177 SD), VTR (45) y Claro TV (177 SD y 477 HD) Colombia DirecTV (625 SD/HD), Movistar TV (487 SD), Claro TV (514 SD), Tigo (29) y Colcable (29) Ecuador DirecTV (625 SD/HD y 1625 HD) Perú DirecTV (625 SD/HD y 1625 HD), Movistar TV (19 SD y 719 HD), Claro TV (65 HD) Uruguay Cablevisión (560 HD) Venezuela Simple TV 625 (SD), Simple TV 1625 (HD) y Inter / InterGO (Canal 34). Paraguay Personal Flow, 104, Tigo Hogar Cable, 107, Tigo Hogar Satelital, 402, Claro TV, 622, Copaco IPTV, 50. Bolivia Tigo Home (Canal 502 HD), AXS+ (Canal 105 HD), Entel TV (Canal 43 (HD).

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Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

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Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

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Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total).

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

El FC Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO y EN DIRECTO por la UEFA Champions League 2026-27 centra la atención de los aficionados al fútbol este martes 13 de octubre, en un encuentro en el que el conjunto azulgrana buscará imponer su juego ante el equipo turco en una nueva jornada del torneo europeo. La transmisión del partido estará disponible ONLINE según el país y los derechos audiovisuales de cada operador, por lo que los hinchas deberán consultar la programación de ESPN, Disney Plus, FOX One, FOX Plus, HBO Max y Movistar Liga de Campeones para conocer las opciones de televisión y streaming habilitadas en su región. Sigue la cobertura del Barcelona vs. Galatasaray, revisa dónde ver el encuentro EN VIVO, qué plataformas ofrecen la señal por internet y cómo acceder a la transmisión oficial desde el celular, la computadora o el Smart TV. (VIDEO DE X: @FCBarcelona)