Este martes 29 de septiembre, España juega contra Croacia por la segunda jornada de la UEFA Nations League. El encuentro se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla, a las 13:45 horas de Perú, Colombia y Ecuador. La ‘Roja’ buscará prolongar su buen momento tras imponerse a Inglaterra en Wembley y reencontrarse con su afición tras coronarse campeones del mundo. El conjunto de Luis de la Fuente llega con confianza y la intención de seguir exhibiendo su buen fútbol.

El ataque español cuenta con dos extremos desequilibrantes como Lamine Yamal y Nico Williams, capaces de generar peligro con su velocidad y habilidad por las bandas. En la creación, Dani Olmo aporta claridad, mientras que Rodri es el encargado de organizar el mediocampo y marcar el ritmo del equipo. Frente a Inglaterra, Ferran Torres fue titular, aunque el rendimiento de Mikel Oyarzabal también lo posiciona como una alternativa para arrancar desde el inicio ante los croatas.

Por su parte, Croacia también comenzó su participación en la Nations League con una victoria y llegará a Sevilla con la intención de dar pelea. Liderado por Luka Modrić, el equipo dirigido por Slaven Bilić se caracteriza por su intensidad en la presión, su fortaleza en la marca y su capacidad para incomodar al rival. Los croatas buscarán aprovechar cualquier error de España para generar ocasiones y conseguir un resultado positivo en territorio español.

SEVILLA, ANDALUCÍA (ESPAÑA), 28-09-2026. ESPN y Disney Plus transmitirá EN VIVO el partido de España vs. Croacia por la segunda jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, España vs. Croacia?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre España vs. Croacia para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más atractivos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación sobre la Liga de Naciones de la UEFA.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, España vs. Croacia?

ESPN 2 es otro de los canales que te lleva los compromisos de la Liga de Naciones de la UEFA. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

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¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, España vs. Croacia?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura de los principales eventos deportivos del mundo.

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Horario, TV y dónde ver España vs. Croacia EN VIVO por la Liga de Naciones de la UEFA

Fecha: Martes 29 de septiembre

Martes 29 de septiembre Horario: 1:45 p. m. Perú, Ecuador y Colombia / 3:45 p. m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

1:45 p. m. Perú, Ecuador y Colombia / 3:45 p. m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Canal TV: ESPN

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Ramón Sánchez-Pizjuán Ciudad: Sevilla, España.