Este jueves 21 de septiembre inicia la fase de grupos de la UEFA Europa League 2023-24. A pesar de que todos los equipos están concentrados en la nueva campaña, José Mourinho no puede olvidar la última final, en la que cayó en la tanda de penales ante el Sevilla. Fue un partido con polémica y los italianos quedaron muy enfadados con el arbitraje. Tres meses después, en conferencia de prensa, el entrenador de AS Roma aseguró que nunca va a reconocer que perdió esa definición ante el cuadro español.

“Sigo y seguiré diciendo, hasta el último día de mi carrera y posiblemente después, que no hemos perdido la final de Budapest”, fueron las primeras palabras del dos veces campeón de la Champions League a Sky Sports. “Cada vez que me hablen de esa final, le diré a la gente que no la perdimos. Si digo lo que pienso me sancionan diez años...”, añadió el director técnico de 60 años.

Cabe destacar que ante los sevillistas, Mourinho sufrió su primera derrota en una final de competición europea. Anteriormente había ganado sus cinco finales disputadas: dos con el Porto (Europa y Champions), una con el Inter de Milán (Champions), una con el Manchester United (Europa) y la última con AS Roma (Conference League).

Aunque pareciera que esa primera caída sigue atravesada en la cabeza del técnico luso, la realidad es que ya está listo para afrontar una nueva temporada de Europa League. “Empezamos de cero y el primer objetivo es clasificarnos para la siguiente fase. El año pasado empezamos el grupo con una derrota y eso complicó las cosas, tener que pasar por los playoffs, por lo que ganar el grupo obviamente será importante”, concluyó ‘Mou’.





¿Cuándo debuta AS Roma en la Europa League?

La AS Roma de José Mourinho debuta en la Europa League este jueves 21 de septiembre, cuando visite al FC Sheriff Tiraspol en el Stadionul Sheriff. El encuentro está programado para iniciar desde las 11:45 a.m. (horario en Perú y Colombia). ‘Mou’ va por un nuevo título internacional y busca tratar de olvidar la amargura de perder la última final ante el Sevilla.

Para esta nueva campaña, el cuadro romano cuenta con la presencia del delantero Romelu Lukaku, una de las estrellas belgas. También sumó a los jugadores Renato Sanches y Leandro Paredes. Cabe destacar que en su plantel también tiene a futbolistas destacados como el argentino Paulo Dybala, el polaco Nicola Zalewski y el italiano Stephan El Shaarawy.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR