¡Se viene un partidazo! Atalanta y Bayer Leverkusen se enfrentan este miércoles 22 de mayo de mayo a partir de las 2:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), en el partido correspondiente a la final de la UEFA Europa League, a llevarse a cabo en el Aviva Stadium de Dublín. A continuación, te enseñaremos los detalles del compromiso, los horarios en Sudamérica y qué canales de TV cuentan con los derechos para realizar la transmisión. No te lo puedes perder.

Bayer Leverkusen es el equipo sensación de la temporada al no haber perdido un solo partido, contando los torneos domésticos y la competencia internacional. En total, lleva 51 duelos sin conocer la derrota. Se ha convertido en el primer campeón invicto de la Bundesliga. El equipo de Xabi Alonso es una verdadera máquina y ahora va por el título internacional que sus hinchas tanto esperan.

Con la Bundesliga ganada con varias fechas de anticipación, el cuadro alemán está enfocado en las finales de Europa League y de la Copa de Alemania. En el torneo internacional, eliminó en las semifinales a la Roma de Italia, por un global de 4-2. Primer ganó por 2-0 en Italia y luego empató por 2-2 en el BayArena. Estaba a punto de perder el invicto ante los romanos, pero Josip Stanisic marcó en el tiempo de descuento y salvó el récord.

Alonso dio descanso a varios de los titulares en la última jornada de la liga alemana, en la victoria por 2-1 sobre Augsburgo, pensando ya en la final europea. Cabe recordar que la última vez que jugó una final UEFA fue en 2002, cuando cayó por 2-1 ante Real Madrid en la definición de la Champions League. Ahora, de la mano de Xabi, es el favorito a quedarse con la Europa League.

Atalanta, por su parte, ha llegado a su primera final europea de su historia, tras dejar en las semifinales a Marsella de Francia, por un global de 4-1. Igualaron 1-1 en suelo francés y goleó por 3-0 en el Gewiss Stadium (Bérgamo), con goles de Ademola Lookman, Matteo Ruggeri y El Bilal Touré. Cuando parecía que la magia del DT Gian Piero Gasperini se apagaba, el equipo hizo un gran 2024 y ahora está a puertas de la gloria.





¿En qué canales ver Atalanta vs Bayer Leverkusen?

Atalanta vs Bayer Leverkusen se jugará en el Aviva Stadium de Dublín y será transmitido para Sudamérica a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Mientras que en España podrá seguirse por Movistar+. Asimismo, recomendamos no verlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.





¿A qué hora juegan Atalanta vs Bayer Leverkusen?

El encuentro entre Atalanta vs Bayer Leverkusen está pactado para este miércoles 22 de mayo desde las 2:00 de la tarde según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 4:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 3:00 p.m.; mientras que en México a la 1:00 p.m.





¿Dónde se jugará el Atalanta vs Bayer Leverkusen?





