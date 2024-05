En una semifinal que mantuvo un pronóstico reservado hasta los últimos minutos, ya se conocen a los finalistas de la Europa League 2024. El Bayer Leverkusen y el Atalanta jugarán el partido definitivo de esta competición. El equipo italiano superó la llave tras derrotar a los ‘Phoceens’ con un global de 4-1 (ida 1-1; vuelta 3-0). Por su parte, tras poner candado el invictos sobre los descuentos, los alemanes bajo la dirección de Xabi Alonso avanzaron tras tener un global de 4-2 a su favor (ida 0-2; vuelta 2-2). Ahora, el miércoles 22 de mayo en el Aviva Stadium en Dublín, República de Irlanda, se disputará el partido decisivo para conocer al nuevo campeón.

En el choque de vuelta, Atalanta no tuvo muchas complicaciones. En el primer partido de la llave, empató 1-1 gracias a los tantos de Chancel Mbemba y Gianluca Scamacca. El partido decisivo determinaría al primer finalista, y fue así como el equipo de la Serie A aseguró su clasificación a la gran final con goles de Ademola Lookman, Matteo Ruggeri y, sobre el final, El Bilal Touré.

La ‘Dea’ se convierte en el noveno club italiano en alcanzar la final de la Copa de la UEFA/Europa League. Tras esta victoria, el conjunto italiano se suma al grupo de los 62 clubes diferentes que han disputado una final de la Copa de la UEFA/Europa League. Además, el equipo italiano ha ganado 12 de sus últimos 15 partidos en casa en todas las competiciones, con un empate y dos derrotas.

Por su parte, el Leverkusen, acostumbrado a mantener el resultado en disputa, logró una hazaña que pocos clubes pueden igualar: llegar a una final invicto. En la ida, el equipo alemán ganó 2-0 y en la vuelta, a pesar de la complicación al ir perdiendo 2-0 y enfrentarse a la posibilidad de una prórroga, logró asegurar su invicto con goles en contra de Gianluca Mancini y Josip Stanici, lo que le permitió avanzar y jugar una nueva final.





¿A qué hora inicia la final de la Europa League 2024?

Después de que se conocen los equipos finalistas, el evento más destacado de la UEFA Europa League 2024 está programado para el miércoles 22 de mayo a las 2:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador) en el Dublin Arena de la República de Irlanda. En Chile y Paraguay iniciará a las 3:00 de la tarde, en cambio, en Argentina y Uruguay comenzará a las 4:00 p.m.





¿En qué canal TV ver la final de Europa League?

Ya sabiendo quiénes son los equipos finalistas, el Bayer Leverkusen y el Atalanta, y si no te quieres perder este partidazo, te compartimos los canales que transmitirán este choque. ESPN y STAR Plus serán los canales que transmitirán este encuentro de forma gratuita para toda Latinoamérica. En cambio, si estas en España, podrás ver a través de Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿Quién es el último campeón de la Europa League 2023?

En 2023, Sevilla se coronó campeón de la Europa League, consolidando su posición como el club más exitoso en la historia de esta competición europea al lograr su séptimo título. En la emocionante final contra el equipo italiano AS Roma, los ‘Rojiblancos’ estuvieron en desventaja después de recibir un gol en el primer tiempo, pero una anotación en propia puerta de Gianluca Mancini en la segunda mitad niveló el marcador.

Después de mantener el empate 1-1 durante el tiempo reglamentario y la prórroga, el campeón se decidió en la tanda de penaltis, donde Sevilla fue más efectivo al convertir en cuatro ocasiones, mientras que la AS Roma solo anotó una vez. El portero marroquí Yassine Bounou, conocido como Bono, fue fundamental con sus atajadas, incluyendo la detención de un penal crucial.

En términos históricos, los clubes más destacados en la Europa League son:

Sevilla FC: 7 títulos

Liverpool FC: 3 títulos

Inter de Milán: 3 títulos

Atlético de Madrid: 3 títulos

Sevilla campeón de la Europa League 2023 tras derrotar a la Roma. (Foto: Maja Hitij/2023/Getty Images).





