Manchester United vs. Omonia Nicosia se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE por la fecha 3 de la fase de grupos de la Europa League. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión del encuentro por ESPN Deportes y STAR Plus. A pasar página tras un mal resultado del Manchester United en la Premier League frente al Manchester City. Se espera que Ten-Hag incluya a Cristiano Ronaldo en el once titular.

El partido por el segundo máximo torneo de clubes europeos se disputará este jueves 6 de octubre en el Estadio Tsirio Stadium, ubicado en Nicosia, Chipre.

“No veo que esté infeliz. Está feliz, entrenando bien y disfruta”, dijo Ten Hag. “No tiene nada que ver su futuro, su situación (de suplente) no tiene que ver con lo que pase en enero o el año que viene. Él quiere jugar y le molesta cuando no está en el campo”, explicó el holandés respecto a ‘CR7′.

Cristiano, titular indiscutible la temporada pasada, solo suma tres titularidades esta campaña, dos de ellas en Europa League, lo que ha reducido su aportación al equipo. El astro portugués, que pidió salir en verano para poder disputar la Champions League, solo ha marcado un gol en ocho partidos.

Por el lado de Omonia Nicosa, los locales obtuvieron un resultado positivo en su último partido por la liga de Chipre, sin embargo, en Europa League no van bien, ya que se ubican en el último puesto del Grupo E sin puntos.

Manchester United vs. Omonia Nicosia: posibles alineaciones

Omonia Nicosia: Fabiano; Miletic, Yuste, Panagiotou; Matthews, Charalampous, Papoulis, Dikserand, Lecjaks; Ansarifard, Bruno.

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Elanga; Cristiano Ronaldo.





