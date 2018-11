No me engañen, no es Marouane: el nuevo 'look' de Fellaini en el que te costará reconocerlo El volante de Manchester United alborotó Facebook con su renovada imagen, que dista mucho de su característico estilo afro. ¿Lo reconoces?

- / - Maurouane Fellaini dejó el estilo afro y cambio de look de forma radical. (EFE) - / - Así luce hoy el volante de Manchester United. (Twitter) - / - El volante de Bélgica, mundialista en Rusia 2018, está próximo a cumplir 31 años. (Twitter) - / - En 2016, Maurouane Fellaini usaba estilo afro pero con su color natural, luego lo tiño. (EFE) - / - La publicación de Maurouane Fellaini llegó a Facebook con múltiples comentarios. (Twitter)