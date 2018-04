Peter Crouch es uno de los jugadores más altos que alguna vez han pisado un campo de primera división. Sus más de dos metros intimidan a cualquiera e incluso su estatura no ha sido impedimento para que marque de 'chalaca'. Muchos en Facebook aún recuerdan su golazo ante Galatasaray en 2006 con Liverpool.

Ahora, el atacante del Stoke City se ha vuelto viral por una imagen en la que se le ve jugando al golf. La foto es más que curiosa ya que se puede ver cómo el delantero 'sufre' para pegarle a la diminuta pelota.

Y es que Crouch tuvo que agacharse sobremanera para buscar darle a la pelota. Un golfista profesional se agacha levemente, pero el ex '9' de la Selección de Inglaterra no la pasó nada bien que digamos. La instantánea fue compartida en la red social Facebook.



De otro lado, el conjunto del también ex Tottenham se verá las caras este domingo frente al Burnley en condición de local por la fecha 35 de la Premier League 2017-18.