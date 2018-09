Un equipo de ensueño para todos los fanáticos. Eso es lo que armó FIFA 'The Best' para elegir el once ideal de la última temporada y que fue develado este lunes 24 de setiembre en la ceremonia de premiación del ente máximo del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no podían faltar en este mega equipo.

La gran sorpresa fue la elección del portero David De Gea, quien no estuvo entre los tres finalistas al premio FIFA 'The Best' como el mejor arquero de la temporada, premio a los que estuvieron nominados Hugo Lloris, Thibaut Courtois y Kasper Schmeichel.

Con una gran cantidad de jugadores de Real Madrid, campeón de la Champions League 2017-18, entre los que también destaca Raphael Varane campeón del mundo con Francia, se armó una oncea de ensueño para cualquier entrenador.

El mejor once de la FIFA, es un reconocimiento que tuvieron los futbolistas por primera vez en 2005 y que está vigente hasta hoy. La particularidad de esta votación es que los únicos que pueden votar son los mismos jugadores. Cabe destacar que esta oncena es la misma que al final es elegida por FIFPro (sindicato de futbolistas profesionales a nivel mundial) y que el ente máximo del fútbol hace suyo.